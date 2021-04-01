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日職／吳念庭生涯首轟出爐 日媒：西武救世主誕生

聯合新聞網 / 綜合報導
西武獅隊吳念庭前天敲出日職一軍首轟。 聯合報系資料照
西武獅隊吳念庭前天敲出日職一軍首轟。 聯合報系資料照

台灣旅日好手吳念庭昨（31日）敲出一軍生涯首轟，而這分也是西武全場唯一一分，最後得以1：1與火腿打平，這關鍵的陽春砲讓日本媒體以「西武救世主誕生」形容他的精彩表現。

吳念庭今年開季從二軍出發，打擊手感相當不錯，不僅打擊率高達3成70，27日更轟出2分砲，昨天在升上一軍後在對日本火腿的比賽中擔任先發一壘手，首打席獲保送後，五局再從伊藤大海手中敲出右外野陽春砲。

這是吳念庭一軍生涯的第一發全壘打，過去4個球季累計出賽117場、249打席、218打數，敲出44支安打，但就是缺一發全壘打，在生涯第118場出賽、251打席、219打數出爐。

報導提到，因為內野手山川穗高、外野手栗山巧昨天受傷抹消登錄，吳念庭與佐藤龍世被升上一軍頂替空缺，吳念庭表示，今年從春訓開始手感就很好，這次被叫上一軍，要好好把握機會，不要輸給菜鳥，展現出我的意志。

吳念庭在比賽中接受訪問時表示：「那一球是瞄準直球，打出去感覺很好，打到的瞬間忍不住叫了出來，真的很開心，這一路走來有很多苦日子，因為有著家人、朋友的支持，才能打到現在，這是我的首轟，很感謝支持我的人，真的很高興。」

吳念庭 西武

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