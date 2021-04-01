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中職／葉君璋慧眼獨具 把4隊不要的呂偉晟養成火球男

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍呂偉晟在30日對上樂天的比賽中登板，主投一局製造三上三下奪得中繼成功，初登板至今已連續6.2局無失分，速球接近150公里的他，難以想像曾是當年4隊都不要的投手。 中央社
味全龍呂偉晟在30日對上樂天的比賽中登板，主投一局製造三上三下奪得中繼成功，初登板至今已連續6.2局無失分，速球接近150公里的他，難以想像曾是當年4隊都不要的投手。 中央社

味全龍呂偉晟在30日對上樂天的比賽中登板，主投一局製造三上三下奪得中繼成功，初登板至今已連續6.2局無失分，速球接近150公里的他，難以想像曾是當年4隊都不要的投手。

呂偉晟其實在2018年就參加中職選秀會，但業餘資歷不突出的他不幸落選，隔年在味全龍重返職棒，自辦測試會中看到他便直接推薦參加選秀，並在第九輪13指名選中，沒想到這麼快就迎來初登板。

現任味全龍總教練的葉君璋表示，其實自己還在悍將時期就有推薦球團選呂偉晟，並表示其身材條件、基本能力和球速都不錯，就是投球動作讓控球不佳，「但也才19歲，是可栽培的好選手。」

當初呂偉晟在自辦測試會球速約落在140-141公里，葉君璋認為他可以投到接近150，但機會不多，而在經過球團調教基本動作，以及配合重訓後，現在均速更加穩定。

味全牛棚教練郭勝安也同意呂偉晟當初落選的原因出在控球，而在葉總修正後有明顯改善，現在已經是陣中倚重的投手，雖然還算是半成品，但若再增加穩定性，在中職會有不錯的表現。

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