日職／才花5千萬重金挖角 巨人投手初登版被打爆下二軍

日本職棒3月31號由讀賣巨人對上中日龍隊的比賽，巨人推出剛從橫濱DeNA轉隊，與巨人簽下2年2億日幣（相當於新台幣5155萬元）的投手井納翔一先發。未料過去在橫濱成績不錯的井納，這場比賽卻只投了一局，就遭到中日龍打線連續安打大量失分而退場，更被教練團直接點名下二軍。

根據日本媒體「東京體育」報導，這場比賽在一局上半，巨人隊就靠著洋砲惠勒（Wheeler）全壘打在內的攻勢，一舉拿下了三分。沒想到井納一局下半登板之後，卻被中日龍隊的一到四棒連續敲安，即使後來讓第五棒的平田良介打出雙殺打，仍已把三分的領先通通花光。

二局下半井納續投，又再被木下拓哉敲出二壘打。此時巨人隊決定換下井納，派高木京介接續投球。木下後來因根尾昂的安打回來得分，因此總計井納在巨人的初登板只投滿一局，就一口氣失掉了4分，終場讀賣巨人就以3比5敗給中日龍隊，井納也創下自身先發最短局數的紀錄。

日本媒體「ディリー」報導，巨人隊的投手教練宮本和知認為，井納這場比賽球都投得太甜，讓擅長的指叉球無法發揮。巨人隊總教練原辰德也對井納的表現相當不滿，立刻表示要將井納下放二軍。原辰德認為井納「各種意義上的調整不夠充足」，並且露出嚴峻的表情，指出「會覺得太早嗎？我也不知道該怎麼說，都被『碰碰碰』打成那樣了」。

巨人商品部門上個月才開賣「宇宙人」系列商品，未料井納只投一局就被下放二軍。圖擷取自 讀賣巨人官方網站

過去井納因為特立獨行的個性，有著「宇宙人」的稱號。巨人隊在延攬井納之後，也在上個月底發售井納的「宇宙人」系列第一彈周邊商品。如今周邊甫開賣，井納本人就遭下放二軍，恐怕也是巨人的商品部門始料未及之事。