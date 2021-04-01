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中職／余謙何時上一軍？助總：二軍吃滿五局再說

聯合新聞網 / 綜合報導
林威助表示，除非一軍投手輪值初狀況，現階段在余謙二軍投滿五局前都不會把他拉上一軍。 中央社
林威助表示，除非一軍投手輪值初狀況，現階段在余謙二軍投滿五局前都不會把他拉上一軍。 中央社

中職兩位20歲小將——味全龍徐若熙與統一獅古林睿煬開季就展現過人天賦，也讓外界好奇兄弟象的第一指名，同樣也將在下個月滿20歲的小將余謙何時能上一軍，總教練林威助表示，除非一軍投手輪值初狀況，現階段在余謙二軍投滿五局前都不會把他拉上一軍。

余謙目前在二軍先發3場都僅投4局，總計12局的投球被敲8支安打失2分，防禦率1.50，三振保送比為8：5，近兩場的用球數都提升到71球，最速能達到149公里。

二軍的余謙、陳琥是預備戰力，林威助對余謙近期的成績表示肯定，但也提到從數據來看確實不錯，但他認為先發投手的基本責任是5局，現在他最多只投4局，一軍打者的強度和二軍不同，一樣投五局，在一軍的用球數可能會更多，因此希望余謙能在二軍投個五局以上。

被問到有沒有規劃余謙和陳琥上一軍的時間，林威助透露沒有特別規劃，仍要視兩人在二軍的表現而定，而週六及下週的2名先發土投預計仍由鄭凱文和廖乙忠擔綱。

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