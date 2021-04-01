中職／林益全跳接技驚四座 連一壘審都不敢相信

在昨日（31日）新莊棒球場的金控大戰，最終比數5：3，由悍將主場戰勝兄弟，其中林益全5局上的美技化解滿壘危機，從一壘審的反應可以見得他完全沒有想到這事會發生在他眼前。

林益全雖然拿過4次中職金手套，但比起優異的打擊成績，守備能力相對沒有那麼突出，昨役5局上悍將以5：1領先時，兄弟打者張志豪在滿壘兩出局時面對土投小將游霆崴，他逮中第一球偏高的變速球進行攻擊，眼看就要形成強勁的飛球在外野落地，沒想到林益全奮力一躍，伸展右臂把他攔截下來，並終結了兄弟當局的攻勢。

回顧影像重播，會發現當時的一壘審看到這強勁飛球老早就將視野面向外野，隨後比出界內的手勢，似乎完全不相信林益全可以「空中抓小鳥」接到這不可思議的一球，讓球迷熱議，「神全的人緣連一壘審都不好」、「當神全不再懶惰時：」、「你們都說我不撲，我跳總可以了吧」、「釣蝦正準備要發文」、「這禮拜誰再酸神全我就跟誰拼命」。