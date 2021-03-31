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中職／不彈球更會轟 王正棠的秘密在手中棒子
富邦悍將隊王正棠今晚轟出的三分砲，幫助球隊以5：3戰勝中信兄弟隊，個人本季全壘打累積3支，也追平生涯新高，在「不彈球」年代逆勢成長，王正棠的秘密在棒子上。
王正棠去年球季出賽67場，敲出3轟的個人新高，而今年比賽用球恢復係數下修，他卻在第9場出賽敲出3轟，暫居全壘打榜第二位，10分打點則並列第一。
王正棠表示，應該是今年球棒拿得比較重，從去年850公克，到今年改為920公克，球的飛行距離比較遠，有時揮起來仍不習慣。
至於選擇換球棒的原因，王正棠表示，休賽季期間重訓做得夠，學長認為既然重訓有幫助，球棒何必拿這麼輕？乾脆換比較重的球棒試試看。
而王正棠今年3轟中，有兩轟都來自兄弟洋投、今天先發的加百利貢獻，王正棠認為可能只是剛好失投球有掌握到，悍將隊總教練洪一中也認為，應該不是特別會打某個投手。
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