中職／游霆崴奪勝感謝隊友守備 洪總評：最少80分
在江國豪調整不及情況下，游霆崴適時補起富邦悍將隊本土第2號先發的缺口，今晚對中信兄弟隊繳出5局失2分的成績，幫助球隊以5：3拿下勝利，也是個人相隔近1年的勝投，悍將總教練洪一中評：「至少80分。」
游霆崴去年在4月26日的該季首戰登板拿下勝投，隨後1勝難求，直到今年初登板，面對兄弟打線在第6局續投時被敲出二壘打，隨後被換下，最終成績為5局被敲6支安打，失2分，另有2次三振、3次四壞，仍然拿下勝投。
悍將總教練洪一中表示，前5局游霆崴的投球內容不錯，特別是變化球比例多，能夠掩護直球，原本想讓他挑戰第6局，但因為看起來直球球威下滑，所以決定換投。
悍將隊去年主力輪值江國豪因調整不及，今年開季從二軍出發，一軍先發土投留下陳仕朋獨撐，游霆崴今晚跳出來，洪總表示：「以臨危受命來看，最少有80分。」不過能否就此卡位5號先發仍要討論，因江國豪在二軍出賽進度也不錯。
入帳久違的勝投，游霆崴表示，一開始是有些緊張，但沒有想過勝投的事，只想把二軍的表現拿到一軍呈現，「準備了很久，不想要白費」。
游霆崴今天變化球使用比率偏多，他表示，主要是看對方打者去做設定，今天能夠拿下勝投，還要感謝守備幫了大忙，特別是5局二、三壘有人時，一壘手林益全飛躍接殺平飛球的美技。
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