中職／王正棠三分砲 悍將擊倒兄弟並列第一

富邦悍將隊靠著王正棠的三分砲擴大領先，加上終結者陳鴻文守成，最終以5：3擊敗中信兄弟隊，兩隊戰績同為7勝5敗，並列第一。

高國輝中止打擊乾旱期，在3局下敲出久違的安打，這支游擊方向一壘打，也送回三壘上的李宗賢，打回球隊超前分；高國輝近期打擊遇到低潮，在今天敲出安打前，已經連續16打席、13打數沒有敲安。

4局下王正棠擴大分差，在兩出局一二壘有人時，王正棠敲出右外野全壘打，一發三分砲將比數拉開到5：1領先，這發全壘打也是王正棠本季第三轟，追平個人生涯單季新高，而今天苦主加百利也同樣貢獻了王正棠的本季第一轟。

兄弟打線在1局上靠著許基宏的陽春砲先馳得點，不過接下來連吞4顆鴨蛋，直到6局上靠著江坤宇代打敲安拿下第2分、7局上陳子豪安打再添1分，總計得到3分。

王正棠整場4打數2安打、3分打點，獲選單場MVP，李宗賢作為開路先鋒，也有5打數4安打、3得分的貢獻，高國輝則是4打數2安打、1分打點。

在江國豪調整不及情況下，游霆崴成為悍將隊繼陳仕朋之後，本季第二名登板的本土先發投手，昨晚初登板繳出5局失2分的成績，被敲6支安打，另有2次三振、3次保送，在隊友火力支持下，更成為悍將首位拿下勝投的本土先發投手。

陳鴻文昨天挨了統一獅隊一發三分砲，吞下敗投，今天三振、飛球出局後，雖然被張志豪敲出二壘打，但仍靠著內野飛球出局，拿下救援成功，本季第4次獨居第一。