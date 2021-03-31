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中職／赫雷拉左右打都開轟 大帝士之後龍隊第2人

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
龍洋洋砲赫雷拉左、右打都轟出全壘打，成為中職史上第11人。圖／味全龍隊提供
龍洋洋砲赫雷拉左、右打都轟出全壘打，成為中職史上第11人。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天在桃園球場2：3不敵樂天桃猿隊，中斷對戰2連勝，不過龍隊洋砲赫雷拉4局上面對猿隊先發投手翁瑋均，轟出中外野陽春砲，本季第二轟出爐，寫下單季左、右打都開轟的難得紀錄。

赫雷拉27日在天母球場對富邦悍將之戰，首局從陳仕朋的手中揮出兩分砲，來台首轟是用右手打擊，才短短4天，今天換成左手開砲，左右開弓都展現長打火力。

根據中職官方紀錄，赫雷拉是史上第11位、味全隊史第2位歷年登錄左右開弓，並且右打、左打都有全壘打紀錄的打者。

在赫雷拉之前是孟雷（三商，1990）、卡羅（統一，1992、1994）、羅偉（統一，1996、1997）、大帝士（味全，1997、1998、1999）、百樂（和信，1999）、陳懷山（兄弟，2001、2002、2003、2005、2007）、吳承翰（誠泰，2003）、路易（統一，2006）、余賢明（興農，2011）、佩卓（兄弟，2015）。

樂天桃猿 味全龍

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中職／右打開轟先完成 赫雷拉有自信左右開轟

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