快訊

因「新疆棉」被封殺 H&M財務長：大陸約有20家店關閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／田澤純一破功吞敗 林承飛再見安打奪MVP

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
田澤純一破功，吞下來台首敗。圖／味全龍隊提供
田澤純一破功，吞下來台首敗。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「守護神」田澤純一今天在桃園球場踢到鐵板，9局下登板救援，投0.2局被揮出4支安打、失兩分，最後關頭遭樂天桃猿隊逆轉戰局，龍隊終場2：3落敗，終止對戰2連勝。

龍隊先發投手布里悍先發5局只被揮出兩支安打，飆出5次三振，失1分非自責；伍鐸接手3局未被安打，拿到中繼成功，田澤純一9局下失守，本季首次救援失敗。

田澤純一今天賽前出賽6場，合計6.2局未失分、連奪3場救援成功，今天9局下被林承飛揮出再見安打，兩項紀錄都中斷。

龍隊面對猿隊先發投手翁瑋均，3局上率先展開攻勢，曾陶鎔揮出二壘打、洪瑋漢安打攻占一、三壘，劉基鴻揮出游擊滾地球造成雙殺，龍隊攻下全場第一分。

4局上，龍隊洋砲赫雷拉轟出中外野陽春全壘打，本季第二轟出爐，他在27日對富邦悍將之戰首轟用右手打擊，今天換成左手，締造單季左、右打都開轟的難得紀錄。

4局下猿隊林立揮出安打後盜上二壘，龍隊捕手蔣少宏傳二壘失誤，讓跑者上三壘，中外野手洪瑋漢接球後傳三壘又失誤，讓林立跑回本壘得分。

猿隊打完前8局1：2落後，9局下面對田澤純一，靠陽耀勳安打、林立犧牲觸擊攻占得點圈，林泓育追加安打追平比數，接著廖健富安打，林承飛揮出中外野再見安打，獲選單場MVP，田澤純一吞下來台首敗。

田澤純一 林立

延伸閱讀

中職／田澤投出電玩級數據！日讚「開無雙」 韓想起宣銅烈

中職／猿1分難求又輸龍 林子昱生涯首勝到手

中職／鋼龍4月上一軍換掉誰？葉總：應該不是田澤純一

中職／封徐若熙為「超怪物新人」 韓媒：大聯盟見

相關新聞

中職／田澤投出電玩級數據！日讚「開無雙」 韓想起宣銅烈

味全龍日籍投手田澤純一本季來台效力味全龍，稱職扮演球隊守護神角色，出賽6場拿下拿下3個救援點，防禦率仍保持完美的0，各球隊至今仍無法攻破「田澤防線」，也讓日韓媒體盛讚這位前大聯盟終結者身手依舊。

日職／搶輸6號輪值 張奕二軍先發7局無失分奪勝

歐力士隊台灣投手張奕雖然在一軍第6號先發爭奪戰中失利，不過今天在二軍表現毫不示弱，繳出7局無失分的好投，以4：1擊敗阪神...

中職／內野小龍攻守都穩 吳東融快成板凳球員

因應味全龍的重返中職，去年底聯盟辦了第二次擴編選秀，龍隊從中挑走兄弟吳東融、悍將陳品捷、桃猿劉時豪及獅隊王玉譜。其中吳東融去年球季是黃衫軍的主力二壘手，還拿下最佳十人的二壘手獎，消息一出著實令球迷大吃

日職／火腿全本土陣容狀況慘淡 前4戰0轟聯盟最糟

日本火腿選擇以全本土姿態進行開季，投打兩方皆沒有洋將助陣下，火腿僅拿下1勝3負戰績，根據日媒《Daily》報導，火腿是目前12支球團當中，唯一沒有開轟的球隊，長打率位居聯盟墊底。

中職／郭阜林全壘打、失誤都獨走 獅隊找辦法掩護

統一獅隊內野手郭阜林的長程砲火，今天在第9局發揮關鍵價值，0：3的劣勢，在他的三分砲之下一棒扳平，獅隊終場以4：3逆轉擊...

中職／王正棠三分砲 悍將擊倒兄弟並列第一

富邦悍將隊靠著王正棠的三分砲擴大領先，加上終結者陳鴻文守成，最終以5：3擊敗中信兄弟隊，兩隊戰績同為7勝5敗，並列第一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。