中職／田澤純一破功吞敗 林承飛再見安打奪MVP

味全龍隊「守護神」田澤純一今天在桃園球場踢到鐵板，9局下登板救援，投0.2局被揮出4支安打、失兩分，最後關頭遭樂天桃猿隊逆轉戰局，龍隊終場2：3落敗，終止對戰2連勝。

龍隊先發投手布里悍先發5局只被揮出兩支安打，飆出5次三振，失1分非自責；伍鐸接手3局未被安打，拿到中繼成功，田澤純一9局下失守，本季首次救援失敗。

田澤純一今天賽前出賽6場，合計6.2局未失分、連奪3場救援成功，今天9局下被林承飛揮出再見安打，兩項紀錄都中斷。

龍隊面對猿隊先發投手翁瑋均，3局上率先展開攻勢，曾陶鎔揮出二壘打、洪瑋漢安打攻占一、三壘，劉基鴻揮出游擊滾地球造成雙殺，龍隊攻下全場第一分。

4局上，龍隊洋砲赫雷拉轟出中外野陽春全壘打，本季第二轟出爐，他在27日對富邦悍將之戰首轟用右手打擊，今天換成左手，締造單季左、右打都開轟的難得紀錄。

4局下猿隊林立揮出安打後盜上二壘，龍隊捕手蔣少宏傳二壘失誤，讓跑者上三壘，中外野手洪瑋漢接球後傳三壘又失誤，讓林立跑回本壘得分。

猿隊打完前8局1：2落後，9局下面對田澤純一，靠陽耀勳安打、林立犧牲觸擊攻占得點圈，林泓育追加安打追平比數，接著廖健富安打，林承飛揮出中外野再見安打，獲選單場MVP，田澤純一吞下來台首敗。