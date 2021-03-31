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日職／敲生涯首轟大叫 吳念庭想起苦日子

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

西武隊台將吳念庭今天終於敲出生涯一軍首轟，讓他忍不住叫了出來，這發全壘打一度幫助西武隊以1：0領先火腿隊，不過火腿隊在6局下將比分追平。

吳念庭今天剛升上一軍就擔任起先發一壘手、第8棒的任務，在首打席先選到保送，第5局的第二打席則從伊藤大海手中敲出全壘打，本季首安也是生涯首轟。

吳念庭在比賽中間接受訪問時表示：「那一球是瞄準直球，打出去感覺很好，打到的瞬間忍不住叫了出來，真的很開心，這一路走來有很多苦日子，因為有著家人、朋友的支持，才能打到現在，這是我的首轟，很感謝支持我的人，真的很高興。」

因為內野手山川穗高、外野手栗山巧昨天受傷，今天抹消登錄，吳念庭與佐藤龍世被升上一軍頂替空缺，吳念庭表示，今年從春訓開始手感就很好，這次被叫上一軍，要好好把握機會，不要輸給菜鳥，展現出我的意志。

吳念庭 西武

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