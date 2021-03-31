中職／接替江坤宇先發游擊 張志強以為開玩笑

中信兄弟隊內野「工具人」張志強上一次在一軍守游擊已是2019年，今天被首席教練丘昌榮告知先發游擊手的時候還嚇了一跳，「我以為在開玩笑」。

張志強今天對富邦悍將隊之戰，先發打第九棒、游擊手，總教練林威助表示，主要是因為對戰數據上，張志強對游霆崴表現不錯，加上江坤宇近期打擊狀況有些掙扎，需要調整，不過守備上仍幫助球隊很多，仍在板凳待命。

張志強去年在一軍都守二、三壘，不過二軍以游擊為主，這個位置對他不算陌生，只是一軍投手、張力畢竟不同，張志強表示，太久沒先發，也有跟江坤宇請教，了解什麼球或打者比較可能打往游擊。

今天聽到自己先發守游擊，張志強坦言有嚇到，因為球隊今年給自己的課題是在比賽後段的守備，至於能否就此搶下先發位置，張志強笑說：「應該沒那麼好搶，跟阿坤是互相學習，可能他最近運氣比較不好，教練才讓我幫忙一下。」