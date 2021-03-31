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日職／本季一軍初出賽就建功 吳念庭生涯首轟出爐
西武獅隊台將吳念庭今天被拉上一軍先發，立刻就把握機會，在第5局敲出本季首安就是一發打破僵局的陽春砲，也是個人一軍生涯首轟，幫助球隊暫時以1：0領先火腿隊。
吳念庭今年開季從二軍出發，打擊手感相當不錯，不僅打擊率高達3成70，27日更轟出2分砲，今天對火腿隊賽前被升上一軍，扛起先發第8棒、一壘手。
吳念庭在第2局首打席先選到保送，5局上第一個上場打擊，面對伊藤大海在2好1壞的落後球數下，面對一顆145公里的速球，敲出右外野全壘打，幫助西武隊拿下第1分。
這是吳念庭一軍生涯的第一發全壘打，過去4個球季累計出賽117場、249打席、218打數，敲出44支安打，但就是缺一發全壘打，在生涯第118場出賽、251打席、219打數出爐。
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