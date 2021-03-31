快訊

面對「醫療暴力」，亂世用重典就夠了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／本季一軍初出賽就建功 吳念庭生涯首轟出爐

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
西武獅隊台將吳念庭。 聯合報系資料照片／特派記者林澔一攝影
西武獅隊台將吳念庭。 聯合報系資料照片／特派記者林澔一攝影

西武獅隊台將吳念庭今天被拉上一軍先發，立刻就把握機會，在第5局敲出本季首安就是一發打破僵局的陽春砲，也是個人一軍生涯首轟，幫助球隊暫時以1：0領先火腿隊。

吳念庭今年開季從二軍出發，打擊手感相當不錯，不僅打擊率高達3成70，27日更轟出2分砲，今天對火腿隊賽前被升上一軍，扛起先發第8棒、一壘手。

吳念庭在第2局首打席先選到保送，5局上第一個上場打擊，面對伊藤大海在2好1壞的落後球數下，面對一顆145公里的速球，敲出右外野全壘打，幫助西武隊拿下第1分。

這是吳念庭一軍生涯的第一發全壘打，過去4個球季累計出賽117場、249打席、218打數，敲出44支安打，但就是缺一發全壘打，在生涯第118場出賽、251打席、219打數出爐。

吳念庭 西武獅

延伸閱讀

日職／搶輸6號輪值 張奕二軍先發7局無失分奪勝

日職／二軍吳念庭轟2分砲 王彥程後援3局無失分

日職／開幕戰 宋家豪失2分皆非責失

日職／王柏融確定二軍開季 一軍台將只有宋家豪

相關新聞

中職／田澤投出電玩級數據！日讚「開無雙」 韓想起宣銅烈

味全龍日籍投手田澤純一本季來台效力味全龍，稱職扮演球隊守護神角色，出賽6場拿下拿下3個救援點，防禦率仍保持完美的0，各球隊至今仍無法攻破「田澤防線」，也讓日韓媒體盛讚這位前大聯盟終結者身手依舊。

日職／搶輸6號輪值 張奕二軍先發7局無失分奪勝

歐力士隊台灣投手張奕雖然在一軍第6號先發爭奪戰中失利，不過今天在二軍表現毫不示弱，繳出7局無失分的好投，以4：1擊敗阪神...

中職／內野小龍攻守都穩 吳東融快成板凳球員

因應味全龍的重返中職，去年底聯盟辦了第二次擴編選秀，龍隊從中挑走兄弟吳東融、悍將陳品捷、桃猿劉時豪及獅隊王玉譜。其中吳東融去年球季是黃衫軍的主力二壘手，還拿下最佳十人的二壘手獎，消息一出著實令球迷大吃

日職／火腿全本土陣容狀況慘淡 前4戰0轟聯盟最糟

日本火腿選擇以全本土姿態進行開季，投打兩方皆沒有洋將助陣下，火腿僅拿下1勝3負戰績，根據日媒《Daily》報導，火腿是目前12支球團當中，唯一沒有開轟的球隊，長打率位居聯盟墊底。

中職／郭阜林全壘打、失誤都獨走 獅隊找辦法掩護

統一獅隊內野手郭阜林的長程砲火，今天在第9局發揮關鍵價值，0：3的劣勢，在他的三分砲之下一棒扳平，獅隊終場以4：3逆轉擊...

中職／接替江坤宇先發游擊 張志強以為開玩笑

中信兄弟隊內野「工具人」張志強上一次在一軍守游擊已是2019年，今天被首席教練丘昌榮告知先發游擊手的時候還嚇了一跳，「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。