中職／羅傑斯報到日再延後 兄弟輪值正常調度

中信兄弟隊洋投羅傑斯報到日期又要順延，預計最快下周才會抵達台灣，上半季先發投手要用現有輪值應戰，本土的鄭凱文、廖乙忠將扛起周六、下周一先發，總教練林威助暫時沒有從二軍拉人的計畫。

兄弟今年開季洋投戰力出狀況，目前只有德保拉、萊福力、加百利三人應戰，日前找回去年效力過的羅傑斯回鍋，但原本預計3月中抵達的時程，受到簽證影響不斷延後，本周可抵台時程也延後，目前進度為當地大使館已寄出簽證，最快下周能到台灣。

雖然洋投戰力有狀況，不過本土投手還撐得住，林威助表示，目前不會考慮讓洋投投一休四，還是讓他們正常調整，而鄭凱文、廖乙忠將是這周六對樂天桃猿隊、下周一對味全龍隊的人選，看兩人狀況決定先後順序。

二軍的余謙、陳琥是預備戰力，林威助日前表示，除非一軍先發出狀況，才會從二軍找人，今天也重申這個原則，余謙27日先發4局用71球，不過希望他能以70、80球投到5、6局。

而陳琥30日先發3局雖然被敲3轟掉5分，林威助認為，畢竟沒有實際看到狀況，加上聽球隊人員說當天風勢滿大、二軍球場也小一點，不會只看結果去評價投手。