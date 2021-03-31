日職／火腿全本土陣容狀況慘淡 前4戰0轟聯盟最糟

日本火腿選擇以全本土姿態進行開季，投打兩方皆沒有洋將助陣下，火腿僅拿下1勝3負戰績，根據日媒《Daily》報導，火腿是目前12支球團當中，唯一沒有開轟的球隊，長打率位居聯盟墊底。

昨（30）日火腿推出2019年第一指名河野龍生登板先發，無奈仍抵擋不住西武「山賊打線」的兇猛攻勢，終場火腿以4比11落敗。根據報導，火腿開季前4戰被敲出多達44支安打丟掉28分，投手防禦率高達6.62，各項數據皆為聯盟墊底。

不僅投手近況慘烈，近幾年呈現貧打的火腿打擊仍然沒有發揮，寫下自2017年羅德後，再度有球隊創下開季前4戰0轟的紀錄，也是隊史繼1988年後，再次吞下前4戰0轟的難堪紀錄，而上賽季火腿團隊僅敲出89轟，全隊更是只有中田翔（31轟）、大田泰示（14轟）繳出雙位數全壘打。