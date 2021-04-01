日職／涌井秀章搶頭彩 留名史上的最強開幕戰男人

2021年開季之後的樂天有一個不錯的開始，34歲的涌井秀章開幕戰搶下頭彩，36歲的岸孝之30日對羅德投出12球團本季第一場完封勝。不讓兩位老將專美於前，22歲的左投早川隆久也成為12球團第一個拿到勝投的菜鳥新人。豐厚的先發投手戰力原本就是樂天今年的武器，幾名主力先發投手不僅勝投陸續開張，投球內容也相當穩定，暫時讓樂天球迷可以忘記田中將大因傷登錄抹消、以及則本昂大的婚外情緋聞所帶來的負面影響。

涌井秀章的表現值得喝采！

涌井秀章在26日的開幕戰對日本火腿先發7局無失分，僅被敲出4支安打，另有5次三振、3次保送，加上打線掩護，獲得生涯第6場開幕戰勝投。涌井在西武、羅德、樂天等3支不同的洋聯球團都拿到開幕戰勝投，是日職史上第一人。同時他在開幕戰累積6勝（3敗）追平了村田兆治、北別府學並列日本職棒史上第3名，雖然要追上日職史上最多開幕戰勝投的鈴木啟示（9勝）、山田久志（8勝）並不容易，不過涌井現年34歲，加上豐富的開幕戰經驗，也並非完全不可能！

而且攤開這些名單，鈴木啟示（通算317勝）、山田久志（通算284勝）、村田兆治（通算215勝）、北別府學（通算213勝）各個都是日職史上的傳奇人物，生涯通算145勝的涌井秀章能與他們齊名，已經是相當大了不起的成就。

開幕戰的先發機會涌井秀章都是靠自己的表現所贏得。2008年是他生涯第一場開幕戰先發，前一年（2007年）他剛拿到勝投王（17勝10敗、防禦率2.79）。2015年轉隊到羅德之後首度投開幕戰，雖然前一年戰績8勝12敗並不好，不過是他相隔3年再度達到規定投球局數，已經有復活跡象。涌井與當時的羅德監督伊東勤之間從西武時代起建立的互信關係，加上原本已經連續5年投開幕戰的左投成瀨善久漸走下坡，因而被委以重任。

涌井秀章也做出了最好的回報，2015年球季不僅相隔5年再度拿下雙位數勝投，並且第3度拿到洋聯勝投王（15勝9敗、防禦率3.39），還幫助羅德一路闖進洋聯季後賽第二輪。2018年羅德隊的井口資仁監督依舊將球隊開幕先發交給了他，原因是：「經驗很重要，最值得託付的投手！」當時是涌井秀章第9度，也是轉隊到羅德之後連續4年投開幕戰，在這之前羅德的開幕戰先發常客是前王牌左投成賴善久。

涌井秀章去年拿下勝投王，讓他再度獲得肯定，得以穿上樂天球衣投開幕戰。 擷圖自樂天金鷲隊官方推特

涌井秀章與樂天監督石井一久也有類似的深厚互信關係，兩人從2008年石井一久從養樂多轉隊到西武之後一起並肩作戰。涌井秀章形容石井一久：「就像是父親一樣，當我迷惘困惑的時候他一定會幫助我。當踏上人生分歧點，他也一定會在我附近出現！」去年在石井擔任GM時主導了涌井的交易案，讓這名強投以金錢交易的方式從羅德轉到了樂天。在羅德隊後期連續3年敗多於勝、陷入低迷的涌井秀章彷彿又獲得了重生契機，在疫情球季中以11勝第4度拿到洋聯勝投王，並且在不同3支球團，是NPB史上第一人。也為他在田中將大回歸，陣中還有岸孝之、則本昂大等多名人選之中，贏得了今年開幕戰先發的殊榮。

通常在開幕戰碰到的對方先發投手都是王牌等級，絕非泛泛之輩。然而這10度的開幕先發，涌井秀章除了2012年之外，另外9度投出優質先發，總戰績6勝3敗，防禦率只有1.84，相當出色的投球內容，才讓他可以在一年一度的開幕戰這個大舞台中陸續闖關，打敗達比修有、大谷翔平、攝津正等一票強投，成為不僅是現役最強，未來也絕對會是名留日本職棒史上的「開幕先發之男」。