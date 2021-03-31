日職／搶輸6號輪值 張奕二軍先發7局無失分

歐力士隊台灣投手張奕雖然在一軍第6號先發爭奪戰中失利，不過今天在二軍表現毫不示弱，繳出7局無失分的好投，以4：1擊敗阪神隊，拿下勝投。

今年球季開打前，歐力士隊安排張奕與增井浩俊同場先發，當時張奕4局失3分的表現，輸給增井6局無失分，最終由增井搶下第6號先發輪值，將在今天一軍登板對上軟銀隊。

張奕今天則在二軍出賽對上阪神隊，首局投出三上三下，第2局雖然開局就被連敲2安，不過接下來用飛球出局、雙殺打化解對方攻勢，接下來3、4局雖都被敲安，也能化險為夷，5、6局連續解決6名打者。

直到7局被小野寺暖、井上廣大接連安，不過張奕再用滾地出局、連續2次三振凍結跑者，安全下莊；張奕今天拿小野寺暖沒辦法，三次對戰都被敲安，但靠著抑制其他打者避免失分

張奕先發7局投了96球，被敲出7支安打，不過沒有失分，投出5次三振、沒有保送，跟前一場先發表現相比有不小提升，最快球速也有149公里。

歐力士隊在1局上就有無人出局、滿壘的好攻勢，靠著來田涼斗的安打以及對手的暴傳，拿下2分，加上2局上再添1分，早早給予張奕足夠的支援。