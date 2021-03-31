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中職／田澤投出電玩級數據！日讚「開無雙」 韓想起宣銅烈

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍田澤純一出賽6場拿下拿下3個救援點，防禦率仍保持完美的0。 記者余承翰／攝影
味全龍田澤純一出賽6場拿下拿下3個救援點，防禦率仍保持完美的0。 記者余承翰／攝影

味全龍日籍投手田澤純一本季來台效力味全龍，稱職扮演球隊守護神角色，出賽6場拿下拿下3個救援點，防禦率仍保持完美的0，各球隊至今仍無法攻破「田澤防線」，也讓日韓媒體盛讚這位前大聯盟終結者身手依舊。

昨（30）日味全龍客場挑戰樂天桃猿，帶著3分領先進入9局下半，照慣例換上田澤純一把關，僅用8顆球就讓樂天打者三上三下，讓味全龍戰績不僅躍升聯盟第3，田澤純一也成功拿下本季第3次救援成功。

雖然田澤純一在日職選秀會上乏人問津，但日本媒體仍相當關心他的狀況，昨日再以優異身手守住球隊勝利後，日媒《full-count》針對田澤驚人的0.3WHIP（每局被上壘率）大肆報導，更是以「在台灣開無雙」來形容田澤在中職的主宰能力。

而韓媒更是以斗大標題寫下「田澤純一在台灣上演『宣銅烈遊戲』…防禦率還是0」，大讚田澤表現。近年來多次帶領韓國國家代表隊的宣銅烈，過去曾是韓職首屈一指的頂尖強投，生涯1.20防禦率、0.80的WHIP值，皆是韓職紀錄保持人，更曾以驚人的0.78防禦率拿下救援王，投球數據堪比電動成績。

田澤純一 味全龍

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