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中職／叫你教練出來打？味全林瑋恩、吳宗峻轉進合約所屬

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍傷兵太多，只能把已轉任教練的林瑋恩及吳宗峻改列合約所屬球員。 圖擷自味全龍臉書粉絲專頁
味全龍傷兵太多，只能把已轉任教練的林瑋恩及吳宗峻改列合約所屬球員。 圖擷自味全龍臉書粉絲專頁

味全龍昨（30）日做出球員名單異動，把已轉任教練的林瑋恩及吳宗峻列為合約所屬球員，葉君璋無奈透露：「傷兵太多，沒辦法！」

味全目前已經累積五名傷兵，分別是因跑壘腿部拉傷的董秉軒與張皓緯、挨觸身球受傷的張政禹與黃柏豪，以及因揮棒時斜腹肌拉傷的吳睿勝。

自2018年起中職增設「合約所屬名單」，原意為將實力未達一軍或身體狀況不如預期的旗下球員註冊，而其名單球員僅可於二軍出賽。葉君璋表示今年把球隊拆成一、二軍兩隊導致人手不足，才決定讓上述兩人放在二軍。

葉總透露，目前林瑋恩及吳宗峻還是教練，人真的不夠才會下場比賽，也尚未考慮簽下自行培訓球員的可能，他表示希望在選秀會再進補選手，「我們不是沒想過，但你現在簽進來的，選秀選完可能就被刷掉，感覺好像短期打工，這對人家不好。」

味全龍 葉君璋 林瑋恩

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