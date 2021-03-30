中職／郭阜林全壘打、失誤都獨走 獅隊找辦法掩護

統一獅隊內野手郭阜林的長程砲火，今天在第9局發揮關鍵價值，0：3的劣勢，在他的三分砲之下一棒扳平，獅隊終場以4：3逆轉擊敗富邦悍將隊，中止3連敗，總教練林岳平也說：「郭阜林確實是我們在攻擊上最穩定的打者。」

獅隊去年奪冠，今年開季卻走得跌跌撞撞，上周吞下3連敗後以3勝6敗落居墊底，今天打線有大變陣，換下陷入大低潮的陳傑憲，改由蘇智傑扛第1棒，郭阜林、林安可、林子豪共組中心棒次。

獅隊此役前8局遭到悍將隊洋投羅力的完全封鎖，眼看就要輸球，第9局陳傑憲代打先挨觸身球，蘇智傑補上安打，悍將隊換下羅力，改由終結者陳鴻文接手，郭阜林本季第4轟來得正是時候。

郭阜林賽後表示，「鴻文的直球一直都很有威力，想說抓高一點的球打，一、三壘有人，一人出局，想說三壘那分要回來，這種局面該拿到的分數要拿到。」抓高球打的結果，就是一發追平三分砲，將獅隊重新帶回戰局中。

郭阜林敲出本季第4轟，在全壘打榜上獨走，但事實上他的失誤（5次）也是一支獨秀，具備殺敵、自傷雙面刃。

林岳平對此表示，「如果今年他有這種狀況，我們還是要去找方式，幫他減輕這些會產生負面影響的東西，去找有守備能力的cover掉這塊。」