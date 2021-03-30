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中職／古林睿煬5.2局生涯最長 餅總期待他扛起1號先發
統一獅隊今天以4：3逆轉擊敗富邦悍將隊，20歲火球男古林睿煬生涯首度投進第6局，想要完成該局的意志強烈，但控球不聽話，5.2局、失3分（責失1分），雖已寫下生涯最長局數，總教練林岳平期待他再進化，未來要扛起獅隊的1號先發位置。
悍將隊今天推出36歲洋投羅力先發，前6.1局維持完全比賽之姿，直到第7局、一人出局後才出現第一名上壘者，最終繳出先發8局、失2分，送出9次三振，表現比年輕16歲的古林睿煬還亮眼。
古林睿煬先發投5.2局，只被敲出2安打，送出9K，但也出現4次保送，平添不少危機，第6局在兩出局後，因2次保送加上三壘手林子豪守備失誤，他在滿壘時被換下場。
生涯首度投進第6局，古林睿煬想要守下這局的意志強烈，「第一次投到第6局，剛好場上狀況滿激烈的，很想自己守下來，但可惜就是保送比較多一點。」
敗投在第9局解套，古林睿煬笑說早有預感，「阿傑（林焌翰）在打時，我就感覺有三分砲的機會，到郭阜林時感覺又愈來愈強烈。」5.2局雖已締造他的生涯最長局數，但他自知還不夠，「還是控球問題，前兩局用球數比較多，要再找方式加強。」
林岳平也對他有很深的期待，「他是有威力的投手，但需要讓自己的局數再拉長，我們期待他持續成長，未來成為我們的一號投手。」
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