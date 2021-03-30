聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／古林睿煬5.2局生涯最長 餅總期待他扛起1號先發

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊先發投手古林睿煬，先發5.2局送出9次三振。記者侯永全／攝影
統一獅隊先發投手古林睿煬，先發5.2局送出9次三振。記者侯永全／攝影

統一獅隊今天以4：3逆轉擊敗富邦悍將隊，20歲火球男古林睿煬生涯首度投進第6局，想要完成該局的意志強烈，但控球不聽話，5.2局、失3分（責失1分），雖已寫下生涯最長局數，總教練林岳平期待他再進化，未來要扛起獅隊的1號先發位置。

悍將隊今天推出36歲洋投羅力先發，前6.1局維持完全比賽之姿，直到第7局、一人出局後才出現第一名上壘者，最終繳出先發8局、失2分，送出9次三振，表現比年輕16歲的古林睿煬還亮眼。

古林睿煬先發投5.2局，只被敲出2安打，送出9K，但也出現4次保送，平添不少危機，第6局在兩出局後，因2次保送加上三壘手林子豪守備失誤，他在滿壘時被換下場。

生涯首度投進第6局，古林睿煬想要守下這局的意志強烈，「第一次投到第6局，剛好場上狀況滿激烈的，很想自己守下來，但可惜就是保送比較多一點。」

敗投在第9局解套，古林睿煬笑說早有預感，「阿傑（林焌翰）在打時，我就感覺有三分砲的機會，到郭阜林時感覺又愈來愈強烈。」5.2局雖已締造他的生涯最長局數，但他自知還不夠，「還是控球問題，前兩局用球數比較多，要再找方式加強。」

林岳平也對他有很深的期待，「他是有威力的投手，但需要讓自己的局數再拉長，我們期待他持續成長，未來成為我們的一號投手。」

古林睿煬 林岳平 富邦悍將

延伸閱讀

中職／郭阜林3分砲轟炸陳鴻文 獅隊中止3連敗

中職／林子豪2支生涯首安很特別 笑稱快變徐若熙粉絲

中職／獅隊先發輪值空缺誰來補？江辰晏準備好了

中職／守備漏洞多 衛冕獅墊底

相關新聞

中職／郭阜林全壘打、失誤都獨走 獅隊找辦法掩護

統一獅隊內野手郭阜林的長程砲火，今天在第9局發揮關鍵價值，0：3的劣勢，在他的三分砲之下一棒扳平，獅隊終場以4：3逆轉擊...

中職／古林睿煬5.2局生涯最長 餅總期待他扛起1號先發

統一獅隊今天以4：3逆轉擊敗富邦悍將隊，20歲火球男古林睿煬生涯首度投進第6局，想要完成該局的意志強烈，但控球不聽話，5...

中職／猿1分難求又輸龍 林子昱生涯首勝到手

味全龍隊本季第二次作客桃園球場，27歲投手林子昱對戰樂天桃猿隊，先發5局被揮出6支安打、無失分，奪下生涯首勝，龍隊終場3...

中職／郭阜林3分砲轟炸陳鴻文 獅隊中止3連敗

富邦悍將隊36歲洋投羅力的8局好投、本季第3勝，被郭阜林第9局的追平三分砲一棒打碎，陳重廷代打補上超前安打，統一獅隊以4...

圖輯／中職獅隊郭阜林擊出追平三分砲

今晚在新莊棒球場進行的中職統一獅對富邦悍將之戰，一路掛零且落後的獅隊在九局上，靠第三棒郭阜林擊出左外野方向三分全壘打。 ...

中職／林子豪2支生涯首安很特別 笑稱快變徐若熙粉絲

統一獅隊新秀林子豪生涯首安很特別，26日安打因濃霧沒成立，27日安打才是生涯首安，學長笑說：「能打2支首安應該是第一人。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。