快訊

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是「它」

又有鋒面接近！新竹至台中今晚防大雨 北台灣明有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猿1分難求又輸龍 林子昱生涯首勝到手

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林子昱。 擷圖自味全龍臉書
林子昱。 擷圖自味全龍臉書

味全龍隊本季第二次作客桃園球場，27歲投手林子昱對戰樂天桃猿隊，先發5局被揮出6支安打、無失分，奪下生涯首勝，龍隊終場3：0獲勝。

林子昱生涯第三場先發，也是首次投滿5局，用73球（50顆好球）完成任務，三振兩次、未有保送，但有一次觸身球，拿到個人意義重大的一勝，終止開季2連敗，也獲選單場MVP。

猿隊洋投霸林爵先發6局，只被揮出4支安打，但出現4次保送，也送出5次三振，失1分吞下本季首敗。

龍隊4局上展開攻勢，蔣少宏獲保送後，靠霸林爵暴投攻占二壘，朱祥麟揮出二壘打攻下全場第一分。

7局上，龍隊打線面對猿隊第二任投手蘇俊璋，靠石翔宇二壘打、李凱威安打攻占一、三壘，李凱威再盜上二壘，完成隊史1000次盜壘成功紀錄，接著曾陶鎔安打攻下兩分打點，拉大成3分領先，維持優勢到比賽結束。

龍隊牛棚此役相當穩定，從6局下開始，廖任磊、王玉譜、呂偉晟、田澤純一各投1局，只有王玉譜被揮出1支安打，前3人都獲中繼成功，田澤純一第3場救援成功。

龍隊對中信兄弟、統一獅分別1勝3敗、2連敗，對富邦悍將2勝1敗，對戰猿隊兩戰全勝表現最好，而且都在桃園球場贏球，也讓猿隊終止2連勝。

王玉譜 田澤純一

延伸閱讀

中職／鋼龍4月上一軍換掉誰？葉總：應該不是田澤純一

中職／朱祥麟升一軍成神調度 葉總：有點意外的順利

中職／客場先被震撼過 李凱威錯過主場首戰喊可惜

中職／龍隊攻擊能力被4隊海放 葉總認為「預期內」

相關新聞

中職／郭阜林3分砲轟炸陳鴻文 獅隊中止3連敗

富邦悍將隊36歲洋投羅力的8局好投、本季第3勝，被郭阜林第9局的追平三分砲一棒打碎，陳重廷代打補上超前安打，統一獅隊以4...

中職／猿1分難求又輸龍 林子昱生涯首勝到手

味全龍隊本季第二次作客桃園球場，27歲投手林子昱對戰樂天桃猿隊，先發5局被揮出6支安打、無失分，奪下生涯首勝，龍隊終場3...

中職／古林睿煬5.2局生涯最長 餅總期待他扛起1號先發

統一獅隊今天以4：3逆轉擊敗富邦悍將隊，20歲火球男古林睿煬生涯首度投進第6局，想要完成該局的意志強烈，但控球不聽話，5...

中職／被徐若熙K到體無完膚 悍將打教讚「天花板很高」

味全龍隊「怪物新人」徐若熙大殺四方的「三振秀」，中信兄弟、樂天桃猿、富邦悍將隊都已輪流當過苦主，悍將隊周日被他K得體無完...

日職／2台將二軍找感覺 陳偉殷回穩、王柏融傷退

日職賽季已在3月26日開打，台將陳偉殷、王柏融都還在二軍調整近況中，王柏融在敲出二壘打後傷退，傷勢狀況有待觀察，陳偉殷則...

中職／冠軍獅沒冠軍樣 餅總排先發9棒嘆「燒腦啊！」

統一獅隊開季至今打不出「冠軍獅」氣勢，先發9棒找不出穩定隊形，總教練林岳平無奈說：「燒腦啊！」因應開路先鋒陳傑憲陷入低潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。