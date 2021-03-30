中職／猿1分難求又輸龍 林子昱生涯首勝到手

味全龍隊本季第二次作客桃園球場，27歲投手林子昱對戰樂天桃猿隊，先發5局被揮出6支安打、無失分，奪下生涯首勝，龍隊終場3：0獲勝。

林子昱生涯第三場先發，也是首次投滿5局，用73球（50顆好球）完成任務，三振兩次、未有保送，但有一次觸身球，拿到個人意義重大的一勝，終止開季2連敗，也獲選單場MVP。

猿隊洋投霸林爵先發6局，只被揮出4支安打，但出現4次保送，也送出5次三振，失1分吞下本季首敗。

龍隊4局上展開攻勢，蔣少宏獲保送後，靠霸林爵暴投攻占二壘，朱祥麟揮出二壘打攻下全場第一分。

7局上，龍隊打線面對猿隊第二任投手蘇俊璋，靠石翔宇二壘打、李凱威安打攻占一、三壘，李凱威再盜上二壘，完成隊史1000次盜壘成功紀錄，接著曾陶鎔安打攻下兩分打點，拉大成3分領先，維持優勢到比賽結束。

龍隊牛棚此役相當穩定，從6局下開始，廖任磊、王玉譜、呂偉晟、田澤純一各投1局，只有王玉譜被揮出1支安打，前3人都獲中繼成功，田澤純一第3場救援成功。

龍隊對中信兄弟、統一獅分別1勝3敗、2連敗，對富邦悍將2勝1敗，對戰猿隊兩戰全勝表現最好，而且都在桃園球場贏球，也讓猿隊終止2連勝。