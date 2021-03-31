中職／內野小龍攻守都穩 吳東融快成板凳球員

因應味全龍的重返中職，去年底聯盟辦了第二次擴編選秀，龍隊從中挑走兄弟吳東融、悍將陳品捷、桃猿劉時豪及獅隊王玉譜。其中吳東融去年球季是黃衫軍的主力二壘手，還拿下最佳十人的二壘手獎，消息一出著實令球迷大吃一驚。有趣的是中信認為他功能性不足，味全則大相逕庭，視他為二壘、游擊、三壘的活棋。

開季之前龍隊的內野佈局因吳東融加入而掀起討論，主要是味全在2019年選秀會中，以狀元籤網羅三壘手劉基鴻，第二輪第一順位帶走二壘手李凱威。劉基鴻是平鎮高中畢業，也可以擔任游擊手，是球隊重點培養球員，更是被點名成為第四棒的打者。李凱威是棒球名校高苑工商、文化大學出品的選手，更是多項國際賽事的國手，算是難得的年輕二壘好手。兩人都有不錯的打擊能力，守備上沒有太大問題，因此沒意外都會是先發人選。

味全龍隊陣中有國手級的李凱威，讓最佳二壘手吳東融只能加練三游，但在打擊不振的情況下，恐怕內野哪都沒有機會。 聯合報系資料照片

既然要競爭先發二、三壘手比較困難，一般認為游擊手或許是吳東融最有機會的位置。然而實際上在選秀會中除了徐若熙外，龍隊前五位挑入的有四位是內野手，他們在第二輪第五順位及第三輪第一順位，分別選入內野手朱祥麟及曾傳昇。他們主要位置都是游擊手，並能夠擔任其他防守位置，可說是內野工具人，其中朱祥麟以打擊見長，曾傳昇則以守備著名。

球季開打後味全進行了11場比賽，葉君璋總教練給予大家都有不少機會，像是從悍將轉隊來的陳品捷，就獲得場場先發的機會。其他擴編選秀球員，曾陶鎔已逐漸展現在兄弟時期的長打火力，另外廖文揚、王玉譜及羅華韋，都是牛棚主力球員，無論投、打，都已獲得教練團的信任。反而是討論度不小的吳東融，他所獲得的打席，竟比同是內野手，去年被戰力外的石翔宇還要少。

主要問題在於，吳東融改穿紅袍之後，似乎出現水土不服的情況，打擊率竟不到1成，為生涯最慘的開季。過去身穿黃衫時，他非以打擊見長，但近兩年打擊率還算穩定，加上有優異的守備能力，即便在中信的強攻打線，仍是球隊先發的一員。現階段可能是受到春訓調整的不同而影響成績，他曾經說過中信的調整比較重「量」，而味全則是重「質」的方式，因此需要些時間適應。

龍隊的年輕球員原本就已經適應球隊的訓練方式，加上多位球員曾經過國家隊洗禮，升上一軍沒有適應不良的問題。尤其擔任二、游的李凱威及曾傳昇，攻守都有不錯的表現，李凱威為球隊進攻的要角，不少時候擔任中心打者，許多數據在陣中名列前茅。曾傳昇則站穩球隊前兩棒，守備還算穩定，腳程則具有破壞力。

至於三壘方面，劉基鴻表現略為跌跌撞撞，但長打能力已經展現，教練團仍會持續給予他調整的機會。即使二壘或三壘有出缺時，教練團首選是石翔宇，他可以勝任內野所有位置，現階段打擊比吳東融更好。另一位競爭者，則是比較晚才升上一軍的朱祥麟，雖然起步較慢，然而石破天驚的一轟，令人刮目相看，教練團應會給他更多機會。

味全內野不缺人手，朱祥麟從二軍出發，一升上一軍就有亮眼表現，又把吳東融比了下去。 聯合報系資料照片

相較於年輕小將的穩定，吳東融的地位就越來越顯得尷尬。他的身手絕對不只是守備組球員，但如果他再不加緊腳步，把打擊狀況調整好，與他競爭的年輕小將們攻、守都還算穩定，曾經的最佳二壘手恐怕要淪為板凳球員。