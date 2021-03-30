中職／郭阜林3分砲轟炸陳鴻文 獅隊中止3連敗

富邦悍將隊36歲洋投羅力的8局好投、本季第3勝，被郭阜林第9局的追平三分砲一棒打碎，陳重廷代打補上超前安打，統一獅隊以4：3逆轉擊敗悍將，中止3連敗。

獅隊此役由20歲的古林睿煬先發，悍將隊則是羅力出馬，儘管年長16歲，但羅力的三振功力比起年輕的肉體有過之而無不及，一路完美壓制獅隊打線。

羅力前6局讓獅隊打者18上18下，第7局再面對蘇智傑賞出單場第8K，林焌翰、郭阜林在此時接連敲安，終於打破獅隊安打欄上的「0」。

獅隊得分欄的「0」則在第9局突破，3：0領先局面、羅力留下兩名壘上跑者後退場，陳鴻文接手卻砸鍋，遭郭阜林的三分砲一棒扳平，郭阜林也以4轟持續在全壘打榜上獨走。

羅力先發投8局、失2分，僅被敲出3安打、送出9K，賽前已累積1095次三振，第4局三振林焌翰為他單場第5K，完成生涯1100K里程碑，跟進勇壯、潘威倫的行列，成為中職史上第3人，所用206場、1295.2局、5385打席都是最速紀錄。

悍將隊首局就有分數進帳，林益全以二壘打為球隊先馳得點，1：0一路凍結到第6局才再有變化，獅隊單局4次保送釀禍，讓悍將隊再添2分。

古林睿煬先發投5.2局、失3分（責失1分），送出生涯新高的單場9K，敗投在第9局解套。