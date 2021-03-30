中職／被徐若熙K到體無完膚 悍將打教讚「天花板很高」

味全龍隊「怪物新人」徐若熙大殺四方的「三振秀」，中信兄弟、樂天桃猿、富邦悍將隊都已輪流當過苦主，悍將隊周日被他K得體無完膚，打擊教練羅根也讚嘆，徐若熙的天花板很高，有球速且會上竄的直球，讓他想到名投「神之右手」佩卓．馬丁尼茲（Pedro Martínez）。

徐若熙當天先發投4.2局，只被敲出2支安打，狂飆10次三振，高國麟、林益全都面對他吞下雙K。悍將隊直到他退場後掀起反撲，高國麟敲出追平兩分砲，王正棠掃出致勝三分砲，終場以5：2擊敗龍隊。

羅根指出，徐若熙的身材不是很高大，但身體素質好，他的速球不只是球速快，且會往上跑，與佩卓．馬丁尼茲的直球形態類似，稱讚他擁有很好的武器，「像徐若熙這樣的投手，在中職很少見。」

羅根坦言，事前已有預期徐若熙將以直球為主，挑戰悍將隊打線，「完全在我們的預期內，我們知道沒有太多人可以打得好他的快速球。」他指出，先前徐若熙對戰的兄弟、猿隊，同樣也沒有太多人能將他的直球打成安打。

羅根指出，「他和索沙的對決策略，都是喜歡用速球挑戰打者，當然兩人的經驗還是有很大的不同，徐若熙的經驗還需要很長一段時間才能追到索沙，但是他們一樣都是這種喜歡挑戰打者的投球型態，喜歡刺激、挑戰。」

悍將隊上周面對龍隊3連戰只收下1勝，羅根認為不光是徐若熙，龍隊陣中擁有多位不錯的投手，上周末的3連戰也讓他們吸收到經驗，更知道怎麼面對這支球隊，希望下次能把他們擊倒。