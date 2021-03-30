中職／林子豪2支生涯首安很特別 笑稱快變徐若熙粉絲

統一獅隊新秀林子豪生涯首安很特別，26日安打因濃霧沒成立，27日安打才是生涯首安，學長笑說：「能打2支首安應該是第一人。」談起高中學長徐若熙近期表現，林子豪笑說：「快變粉絲了。」

中職統一獅隊新秀野手林子豪26日與樂天桃猿隊比賽敲出安打，原本應該是生涯首安，但當日比賽因為濃霧保留，在比賽尚未成立前成績不列入計算，隔天林子豪與中信兄弟隊交手再敲出安打，才算是真正的生涯首安。

林子豪笑說，2支安打的紀念球都有拿回來，比較有感覺的是對桃猿敲出的那支安打，後來知道不算首安有點小失落，隔天敲出真正的生涯首安，陣中的學長們恭喜他之餘，也跟他說：「打2支生涯首安，你應該是第一人。」

林子豪與味全龍隊捕手林辰勳是U18世界盃棒球賽中華隊友，私下交情不錯，林子豪27日敲出生涯首安後，28日林辰勳生涯首安也出爐。林子豪表示，感覺林辰勳的生涯首轟會比較快出爐，「我現在的安打角度比較平，也沒有特別追求全壘打，想辦法上壘幫助球隊」，兩人首安相繼出爐後也有互相說恭喜。

味全龍隊新秀投手徐若熙近期表現吸睛，林子豪是徐若熙平鎮高中小一屆的學弟，林子豪表示，之前在高中隊內分組賽時有打過徐若熙的球，當時對戰表現普通，但進到職棒後徐若熙變更強，「很神，他3場先發我都有看，快要變粉絲了」。

統一獅隊4月2日回到主場台南棒球場與味全龍隊3連戰，按照輪值徐若熙有望先發，林子豪表示，很期待可以和徐若熙對決，他也笑說：「希望不要被三振。」