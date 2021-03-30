中職／獅隊先發輪值空缺誰來補？江辰晏準備好了

統一獅隊近日將新秀投手姚杰宏降下二軍，本周5戰勢必找出另一位先發投手，江辰晏是不二人選，總教練林岳平說：「江辰晏已經準備好了，目前看也是只剩他。」

獅隊開季先發輪值依序為古林睿煬、布雷克、猛威爾、泰迪、姚杰宏，開季大膽啟用新人姚杰宏先發，但兩場先發下來表現不算理想，合計投8.1局、責失9分，防禦率為9.72，已在28日降下二軍，而獅隊本周還是有5場比賽要打，周日一戰勢必要找出先發替代人選。

林岳平指出，「姚杰宏的問題還是控球，危機出現時，他沒辦法用決勝球抓到出局數，上一場對江坤宇兩好球後一直被纏鬥到保送，然後第一棒安打（掉2分），優勢在纏鬥當中消耗掉，決勝球沒辦法把攻勢在那一棒斷掉，一直堆壘、然後被打安打。」

林岳平表示，將姚杰宏降二軍的用意，主要是希望今天多個野手可以用，而周日的先發投手也已有譜，將由江辰晏本季首度在一軍出賽。

江辰晏本季已在二軍先發兩場，分別繳出5局失1分、4局失1分，相比在二軍先發三場、防禦率10.24的施子謙，江辰晏的調整狀況到位許多。