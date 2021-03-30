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中職／王正棠3分砲挺他拿首勝 曾峻岳小額贊助請咖啡

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
曾峻岳28日中繼1局，守住平手局面，等到隊友的超前分，他也因此入袋生涯首勝。記者陳宛晶／攝影
曾峻岳28日中繼1局，守住平手局面，等到隊友的超前分，他也因此入袋生涯首勝。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊19歲投手曾峻岳，28日面對味全龍隊中繼登板，生涯首勝可以進袋，要多虧了下個半局敲出三分砲的王正棠，曾峻岳笑說：「他是MVP，要請咖啡，但我有少額贊助。」

曾峻岳為悍將隊去年第7輪選進的投手，雖是後段班入隊，但是進步幅度驚人，一路衝進開季名單，也成為悍將隊本季重要的牛棚戰力。

悍將隊上周日面對味全龍隊，對手推出「怪物新人」徐若熙先發，他投4.2局、無失分，狂飆10次三振，但比賽在他退場後才決勝，悍將隊高國麟先敲兩分砲，讓兩隊處於2：2平手。

曾峻岳在第7局上場中繼，投1局、無失分，當時因被敲1安打、2保送面臨滿壘危機，他以151公里直球讓劉基鴻揮空三振，守住平手局面，等到王正棠在8局上敲出三分砲，曾峻岳也驚喜收下生涯首勝。

投球狀況不在最佳，曾峻岳表示，「可是是因為休4天，身體狀況是很好，但是比賽感覺不是很好。」

在滿壘局面遇到劉基鴻，飆出151公里直球三振掉他，曾峻岳說：「畢竟是自己學長（台中市中山國中），他大我1屆，在場上遇到他，就盡自己最大力量去跟他對決，當時壘上有人、不想掉分，真的是用盡全力在丟。」

曾峻岳指出，「那局沒守下來的話，可能結局就不一樣，剛好他們在滿壘沒有得分，我們下一局就有攻勢。」陳鴻文賽後將首勝球拿給曾峻岳，他連同3月14日的初登板球、首三振球，都一起放在裝備袋裡。

曾峻岳 劉基鴻

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