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中職／冠軍獅沒冠軍樣 餅總排先發9棒嘆「燒腦啊！」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。 報系資料照
統一獅隊總教練林岳平。 報系資料照

統一獅隊開季至今打不出「冠軍獅」氣勢，先發9棒找不出穩定隊形，總教練林岳平無奈說：「燒腦啊！」因應開路先鋒陳傑憲陷入低潮，獅隊將林焌翰升上一軍，林岳平說：「試試看，主要是換一下，讓傑憲沈澱一下。」

獅隊開季前9戰只打下3勝6敗，居5隊墊底，各環節都有問題，「餅總」坦言：「打線、守備、牛棚，每個環節現在還沒有到位，比較好的人在春訓時都有些狀況，開季後就不是很穩定，想辦法解決啊，不然怎麼辦。」

為了排出先發9棒，餅總傷透腦筋，他嘆口氣說：「我現在就很難過了，燒腦啊！湊不出一個型。」

獅隊今天出戰富邦悍將隊，將第1棒陳傑憲換下，改由蘇智傑擔任開路先鋒，中心打線則由林安可、郭阜林、林子豪負責，游擊防區此役交給陳鏞基。

去年拿下打擊王、安打王的陳傑憲，至今打擊率只有1成62，林岳平表示，「看傑憲打不出來就會很不順，一定會有影響，他的角色就是我們的啟動，但也不完全是傑憲 ，我們後半段也一樣無法創造攻勢，攻擊面上有很大的斷點。」

攻勢發動機不順，獅隊決定變陣，餅總說：「現在他有點困難，就找看看還有沒有選手可以彌補這狀況。」

林岳平 陳傑憲 牛棚

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