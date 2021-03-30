日職／2台將二軍找感覺 陳偉殷回穩、王柏融傷退
日職賽季已在3月26日開打，台將陳偉殷、王柏融都還在二軍調整近況中，王柏融在敲出二壘打後傷退，傷勢狀況有待觀察，陳偉殷則表現回穩，面對歐力士二軍，先發投6局、僅失1分，送出5次三振。
效力火腿隊的王柏融，今天在二軍擔任先發第3棒、左外野手，第1打席吞下三振，第2打席敲出二壘打、帶1分打點，卻在跑上二壘後有腿部不適的狀況，火腿隨即將他換下場休息。
【悲報】日ハム王柏融、2軍ヤクルト戦で負傷交代 : ファイターズ王国＠日ハムまとめブログ https://t.co/vynyXfE52I— 猫狩りの時間 (@probationer25) March 30, 2021
申し訳ないけどｶﾞｯﾂﾎﾟ
陳偉殷本季投效阪神隊，因熱身賽狀況不佳，未能進入開季先發輪值，今天在二軍對上歐力士，先發6局、失1分，被敲6安打。
陳偉殷前5局未失分，唯一失分出現在第6局，先被山足達也敲安打、觸擊上二壘，面對元謙太投到2好2壞時，被敲二壘安打失1分，完成6局投球後退場。
陳偉殷前一次出賽，是在17日面對前東家中日龍隊，投5.2局、狂失8分，也在此戰後確定未能進入一軍先發輪值，此役狀況看似有所起色，日本媒體也指出送出5次三振，「這位經驗豐富的左投，看起來已經修正好了。」
⚾️ウエスタン・リーグ⚾️— イレブンスポーツ (@ElevenSportsJP) March 30, 2021
阪神の先発は元メジャーリーガーの#チェン・ウェイン 投手です💪
早く1軍に🔥
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⚾️ウエスタン・リーグ⚾️— イレブンスポーツ (@ElevenSportsJP) March 30, 2021
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長打を 放ち、オリックスが先制です🔥
均衡破れました‼️
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