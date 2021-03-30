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中職／味全龍過度保護徐若熙？ 正反兩方各執一詞

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍「怪物新人」徐若熙開季3場比賽皆有出色發揮，但在龍隊保護機制下無緣寫下更多紀錄，是否過度保護也引來正反兩方不同意見。 截圖自味全龍官方粉絲團
味全龍「怪物新人」徐若熙開季3場比賽皆有出色發揮，但在龍隊保護機制下無緣寫下更多紀錄，是否過度保護也引來正反兩方不同意見。 截圖自味全龍官方粉絲團

開季3場比賽皆有出色發揮的味全龍「怪物新人」徐若熙，在龍隊保護機制下，登板3場都未能達先發投手勝投資格的5局，也讓味全龍前輩黃平洋感到相當惋惜，以「勝投才能給他自信」為徐若熙抱不平，不過也有另一派持相反意見，相當支持龍隊為徐若熙所設立的保護政策。

黃平洋先前曾表示，徐若熙就像一部新車，一開始發現它有些小毛病，處理好就還好，不用擔心會有更嚴重的狀況發生。並提到大聯盟塞揚投手即使勝投數不多，但至少也會有足夠續航力投到5局，「至少給他一點自信和鼓勵，他有適當的防禦率，讓他超過5局是很正常的」，更直言：「與其這樣叫他當後援就好了！」

不過球評王雲慶則持不同看法，根據《自由時報》報導，王雲慶表示可以理解味全龍前輩對於自家新人的想法，但也強調徐若熙絕對有實力成為本土王牌，在動過2次刀的情況下，教練團也會試著去保護他。

王雲慶也認為，龍隊總教練葉君璋曾赴美取經，相較於其他老派教練思維，傳統數據如勝投、防禦率也顯得不是那麼重要，「現代有更多的進階數據可以顯現投手壓制力，本季球團重點在於如何保護這位未來王牌。」

而曾經旅美發展的球評耿伯軒也贊同王雲慶的看法，他認為徐若熙去年動刀後僅投40局，今年教練團控制為100局上下是合理的調度，觀察重點也會擺在經過幾次對戰後，徐若熙是否仍有出色表現，「不過先發投手的目標是將用球數精簡，這也是他未來必須面對的課題。」

徐若熙

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