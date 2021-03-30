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中職／0勝先發投手奪月MVP？ 徐若熙有望成聯盟第一人

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍隊「怪物新人」徐若熙有機會抱回本季3月投手MVP獎項。 記者余承翰／攝影
味全龍隊「怪物新人」徐若熙有機會抱回本季3月投手MVP獎項。 記者余承翰／攝影

味全龍超級新人徐若熙，自初登板以來頻頻以優異身手奪目，雖然因為保護機制導致勝投遲遲未能入帳，但仍被外界認為有機會抱回3月投手MVP。

徐若熙初登板面對中信打線，便以3.2局11K向大家自我介紹，第2場先發再戰樂天桃猿，投4.1局送出5K失1分，28日對戰富邦悍將更是繳出4.2局10K無失分，僅差一個人次就可拿到勝投資格。

雖然無緣拿下生涯首勝，不過徐若熙的亮眼表現仍受肯定，有機會角逐3月投手MVP獎座，而檯面上最具威脅性的便是統一獅洋投布雷克(Brock Dykxhoorn)，目前拿下1勝0負，更是以0.64暫居聯盟防禦率王。

徐若熙3場先發下來，繳出防禦率0.73，12.1局中飆出26次三振，K/9值高達18.97，沒有任何勝敗紀錄，若徐若熙能夠拿下3月投手MVP，將成為聯盟史上沒有勝敗、中繼及救援點，卻能夠奪下單月MVP的投手。

中職史上僅有救援投手未能取得勝投而奪下單月MVP，而聯盟中以先發投手身分拿下1勝並取得月MVP的選手共有3位，分別為2004年3月的陽建福、2010年3月的林英傑及2016年3月的鄭錡鴻。

此外徐若熙也有望繼1999年3月的曹竣崵、2002年3月的蔡仲南及2013年3月的邱子愷後，第4位能以新人身分拿下單月MVP的本土投手。

徐若熙 味全龍 中職

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