中職／味全、富邦首度交鋒 場內外都有糾結氛圍

上週末天母棒球場的3連戰，是味全相隔22年後再度在主場出賽，長年的等待讓味全主場開幕週開出紅盤，3天的比賽總計有2萬人次左右的觀眾進場，22年前為味全加油，這幾年也參加過好幾次龍迷聚會的筆者，在成功搶到票後，也參與了前兩場的賽事，場中較勁的兩支球隊，一支是32年前中職元老球隊之一，去年重新歸隊的「新同學」，一支是加盟中職時間較晚，轉賣更名進入第5年的「老同學」，場邊為兩隊加油的，也有攜家帶眷，穿著歷史悠久的球衣，年齡層較大的老球迷，以及整齊地喊著加油口號，賣力地跳著應援曲的年輕人之分，誰新誰舊，形成了一股特別的氛圍。

這個系列戰是味全與富邦在今年的首次交手，帶來的話題性要比其他3隊更多，畢竟味全與富邦兩者之間，從22年前龍隊解散後一直到現在，仍有很密切的關連性。

味全龍在天母主場的開幕戰於上週五(26日)進行，對手是淵源頗深的富邦悍將。 福耳／攝影

棄將 vs. 前隊友

要說味全與富邦的關係，從教練團就看得出來，味全的總教練葉君璋曾執教過富邦及其前身義大，但在18年季中因戰績不佳而自行請辭，離去時曾表達「富邦當時的問題出在團隊的氛圍和選手的心態，換一個人來帶可能會更好。」葉君璋請辭富邦總教練除了戰績不佳之外是否還有其他因素，就不在這邊討論，他在隔年味全重回中職後受邀擔任總教練，教練團中的黃煚隆、張泰山、陳志偉、郭勝安、林瑋恩等人，也都曾長時間待過富邦及其前身球隊，這是味全與富邦的第一層淵源。

這3天味全的先發陣容中也有好幾位之前效力過富邦，但不在保護名單內或是被釋出的球員，第一場比賽先發打線9人就有3名是前富邦的球員，3天都有出賽的陳品捷，3場比賽下來8個打數打出3支安打，有1次保送及1分得分，表現算是不錯，另外林旺衛、石翔宇等人也有出賽，而投手方面，18、19兩季在富邦各只有2勝，去年季後未獲續約的洋投伍鐸（Bryan Woodall）在這3天都中繼上場，總共投3局被打3支安打，也有3次三振，拿到了2個中繼點，是味全這系列戰中貢獻度很大卻也最辛苦的投手。

味全葉君璋總教練賽前望著富邦的休息區若有所思，他過去曾擔任悍將及犀牛總教練將近四個球季。 福耳／攝影

年輕球員 vs. 資深球員

嚴格說起來味全這幾場的打擊火力仍有待進步，但兩位年輕球員適時跳出來，成為了前兩戰獲勝的功臣，第一場是本季也是生涯首次出賽的朱祥麟，22歲的他，先是在5局下半打出適時安打，幫助味全先得分，這也是本場的勝利打點，比賽後半段在8局下半更是打出個人生涯首支全壘打，賽後獲選為味全天母主場開幕首戰的MVP，寫下了歷史性記錄；第2場比賽則是看20歲的狀元劉基鴻表現，他在第一場比賽4個打數沒有安打還被三振3次，第二場又被改棒次打開路先鋒，第一個打席就打出安打，且在隊友的全壘打之下回來得分，隨後在2局更打出了個人生涯首轟，帶有2分打點，整場比賽5打數3安打2分打點，獲選為賽後MVP，兩名年輕球員都在這系列賽中拿到了生涯的首座賽後MVP。

反觀富邦的先發打線，其中幾名資深球員，如高國輝、林益全、蔣智賢等人，近期的打擊狀況不佳，在這3連戰中更是持續低迷，高國輝第一戰3打數沒有安打，被三振2次，後兩戰皆未上場；蔣智賢6打數2安打2次三振，最後一場未上場；林益全雖3戰都有上場，但打擊狀況陷入大低潮，12個打數只有1支安打，第3戰更是吞下單場3次三振，幸好最後靠著高國麟及王正棠的全壘打，免於被橫掃的命運。

味全龍隊劉基鴻（左）對富邦將投手陳仕朋敲出生涯首轟。 記者蘇志畬／攝影

放手去打的味全 vs. 壓力山大的富邦

富邦在季前大力補強洋將，以及與江少慶簽下自主培訓合約，同時也公開表示江少慶就是季中選秀會的第一指名，種種的動作又讓各路球評及球迷預測富邦會在本季打出不錯的成績，宇宙邦稱號又再度響起，也就是這種壓力，讓富邦的球員打起來綁手綁腳；而味全在回歸的第一個一軍賽季，雖然葉君璋總教練喊出要創下全世界新球隊最佳戰績，也有球員以總冠軍為目標，但戰力尚稱不上完整的味全，戰績不好也是預期中的事情，因此陣中的球員在沒有太大戰績壓力的狀況下，可以放開手去打，而味全陣中不少活潑開朗的年輕球員，也帶動了休息室的氣氛，兩隊截然不同的氛圍，在這幾場比賽中很清楚地看得出來，富邦的球員們或許要找到能放鬆心情的方式，才能在壓力山大的狀態下，打出球迷及球隊高層所期望的成績。

富邦悍將在前兩戰可能壓力太大，打擊火力無法施展開來，直到第三戰比賽後段才打得較為順手。 記者余承翰／攝影

球迷的糾結

不只教練、球員，連場邊加油的球迷心中也有著複雜的滋味。22年前味全解散後，有不少球迷隨著張泰山、葉君璋等轉支持興農，就這樣一路又義大、富邦這樣接續地看下來，筆者就是其中之一，如今味全回來了，筆者這兩天在場邊遇到好幾個常在新莊棒球場見到的熟面孔，不過這幾場他們改穿上了紅色球衣為味全加油，不知道看到富邦有點招架無力地連輸兩場，他們的感覺是如何，至少筆者的內心實在是很糾結，這些都是味全與富邦對戰時，才會出現的特殊氛圍吧。