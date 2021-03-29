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成棒／黃勃睿7.1局優質先發 屏東紅尾隊史首勝開張

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
屏東紅尾隊投手黃勃睿優質先發，奪下隊史首勝。圖／黃文生提供
屏東紅尾隊投手黃勃睿優質先發，奪下隊史首勝。圖／黃文生提供

成棒新軍屏東紅尾隊，今天在全國成棒甲組春季聯賽靠23歲投手黃勃睿優質先發，以2：0擊敗台南隊，隊史首勝到手，也終止開賽3連敗。

屏東紅尾23日首戰新北禾聯隊，黃勃睿先發6局失4分（2分自責），投出6次三振，吞下隊史首敗，今天再度登板，投7.1局只被敲出4支安打，林正忠接手1.2局也未失分，兩人聯手壓制台南市，黃勃睿奪下意義重大的一勝。

黃勃睿出身棒球世家，父親是台北市大理高中青棒隊總教練黃文生，青棒時期在桃園農工（北科附工）接受老爸指導，後來升上國立體大，展開成棒生涯。

黃勃睿今天勝投後，向母親報告好消息，黃文生也從朋友口中得知訊息，笑得相當開心，他說：「屏東縣成棒隊成立後，首勝首敗都是他，也算難得啦，為自己故鄉的球隊好好打拚。」

前年、去年都在中職選秀會落選，黃勃睿暫時中斷職棒之路，黃文生表示，兒子兩度落選，難免會失望，去年也曾經到中信屏東春訓基地練過球，現在就是好好為屏東紅尾投球，好好展現實力。

中職 春季聯賽 選秀

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