中職／徐若熙奪三振率逼近19 有機會挑戰林恩宇K紀錄

中職開季前3周，味全龍隊20歲新人徐若熙成為最大焦點，目前3場先發合計12.1局飆出26K，奪三振次數遙遙領先其他投手，今年如果出賽數夠穩定，很有機會成為史上第四位單季奪三振達到200大關的投手。

中職過去31季，林恩宇（現任中信兄弟隊教練）2006年效力誠泰隊時，全年飆出209K，寫下單季最多奪三振紀錄，另一位誠泰隊投手林英傑2004年203K居次，接著是俊國熊隊洋投威爾1994年締造的200K紀錄。

林恩宇在2006年開季前3戰，合計21.1局投出20次三振，徐若熙今年才投12.1局就有26K，也就是平均每9局可以三振18.97次，實在是相當驚人的數字。

徐若熙奪三振率（K/9值）過人，也是本季打到目前為止，唯一奪三振超過20次的投手，兄弟隊鄭凱文暫居第二，落後多達11K。

林恩宇當年締造新紀錄時，整季投了202.2局，奪三振率9.28；徐若熙今年能否挑戰成功，投球局數將是很大重點，龍隊教練團全力保護這位超級新秀，未來一定會好好把關，他的三振秀能持續到什麼程度值得觀察。