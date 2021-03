網球／12歲神童左右「全正手拍」 謝淑薇教練保羅驚為天人

在一場美國的12歲以下青少年賽事中,美國小將大衛多夫(Teodor Davidov)從不打反手拍,因為他左右開弓,隨時都可以換手進行正手拍回擊。

B12s quarterfinalist Teodor Davidov never hits a backhand. Alternates serving left-handed and right-handed too#adidasEasterBowl pic.twitter.com/yWZqmAHURN