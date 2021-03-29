網球／12歲神童左右「全正手拍」 謝淑薇教練保羅驚為天人

在一場美國的12歲以下青少年賽事中，美國小將大衛多夫(Teodor Davidov)從不打反手拍，因為他左右開弓，隨時都可以換手進行正手拍回擊。

B12s quarterfinalist Teodor Davidov never hits a backhand. Alternates serving left-handed and right-handed too#adidasEasterBowl pic.twitter.com/yWZqmAHURN — Colette Lewis (@zootennis) March 28, 2021

事實上此「全正手拍」技巧早有先例，2003年的俄羅斯選手Evgenia Kulikovskaya就是其一，她最高曾名列世界排名第91，還參加過6次大滿貫，在1998年戰勝世界排名第20的lva Majoli而成名，還在2001年的美國公開賽擊倒了排名第65的Bianka Lamade，她當時的排名是第227。

但自此之後再也沒有「全正手拍」的選手出現在最高層級的賽事中，來自澳洲、曾指導過謝淑薇的教練Paul McNamee深信讓這套技巧重返榮耀只是時間的問題。

McNamee表示：「我一直認為網球將發展至下一個階段，你想像看看如果要面對擁有兩個正手拍的納達爾（Rafael Nadal），那太棒了。」

納德爾其實是右撇子，但因為其教練Toni強迫他練左手，最後也因此成為當時的明日之星，他正手拍的力道與轉速與眾不同，這也是他能贏得20個大滿貫冠軍的最大優勢之一。

如果能做到「全正手拍」，McNamee認為這將為上一個網球世代劃下句點，他對非正統技巧很是了解，也曾執教過台灣女將謝淑薇此種技巧。

而影片中的小將Davidov已經訓練這項技巧2年了，儘管如此，McNamee的想法在現代網球仍難以實現，原因是近年網球的一來一回速度已漸漸加快，對於像Kulikovskaya這樣需要花時間換手握拍的選手非常不利。

Michael De Jong就曾說：「全正手拍是種夢想，如果你在10到15年前或許可以實現，但現在你無法有餘裕去做這些。」但McNamee顯然不認同他的看法，他認為總會有句驚人天賦的人將此項技巧帶進最高層級的賽事，他說：「你總有一天會看到的。」