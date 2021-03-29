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中職／王建民攝影展台北場倒數 建仔最滿意威廉波特

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
王建民在展覽現場拿起相機拍攝現場採訪媒體。記者藍宗標／攝影
王建民在展覽現場拿起相機拍攝現場採訪媒體。記者藍宗標／攝影

BE HEROES Wang's Life王建民攝影展台北場將於31日開展，前旅美名將、中信兄弟隊二軍投手教練王建民今天不以教練、球員，而是以新銳攝影師的身分公開亮相，在現場採訪的資深攝影看到他的作品，用「沉穩、用心」形容，評價相當不錯。

王建民攝影展台南場已開展，台北場的地點位於北市迪化街的OLYMPUS PLAZA TAIPEI，這棟建築已有百年歷史，也是他最喜愛的「老宅」風。

這項攝影展蒐集王建民近3年拍攝的照片，在台北、台南分別展出不同主題，本來計畫是他去年滿40歲時開展，但受到疫情影響延到今年。

王建民表示，高中時期來到台北，歷經榮工青棒、台北體院到赴美發展，台北展的內容都以台北、國外拍攝照片為主，能拍下人物、風景美好一瞬間，這是最好的回憶。

從菜鳥攝影到現在拍了3、4年，王建民拍出不少心得，尤其拍攝家人，看到兩個兒子玩得非常開心、不想回家，讓他特別有感覺。

王建民說：「以後想到深山拍不一樣的風景，還有老的建築物，等到老一點再去。」

今天在展覽現場，最讓王建民滿意的作品是威廉波特球場，他表示，從小打棒球就是想去威廉波特，當時沒有機會，前幾年才到那裡看一看，覺得這座球場很特別，就在山谷下方。

王建民攝影展台北場（迪化街一段142號）從31日起，一直到4月25日，每天早上10點到晚上7點，現場也推出限量周邊商品，包括徽章、明信片、棒球帽、老帽、紀念球、帆布袋等。

這張威廉波特球場照片最讓王建民滿意。記者蘇志畬／攝影
這張威廉波特球場照片最讓王建民滿意。記者蘇志畬／攝影

王建民 棒球 中信兄弟

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