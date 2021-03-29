中職／王建民細心呵護余謙 和龍隊保護徐若熙一樣

中信兄弟隊19歲投手余謙目前在二軍出賽3場，合計12局被揮出8支安打，飆出8次三振，因兩支陽春砲失兩分，防禦率只有1.50，兄弟二軍投手教練王建民認為，余謙狀況不錯，可以上一軍，但要好好保護他。

王建民表示，余謙剛進職棒，要習慣球季賽的節奏，有時覺得手痠是正常現象，慢慢就會習慣，畢竟業餘比賽是打完一個盃賽再等下一固，職棒必須每周出賽。

味全龍隊20歲新人投手徐若熙出賽3場，單場還未投滿5局，王建民強調，球團態度也是保護余謙，要讓他的身體適應職棒，「和龍隊保護徐若熙一樣，差不多這種意思。」

兄弟另一名投手陳琥在二軍出賽兩場，合計9局被揮出5支安打，也因兩支陽春砲失兩分，投出10次三振；王建民表示，陳琥已進兄弟好幾年，習慣職棒出賽了，目前單場可投75到100球，上一軍沒問題。