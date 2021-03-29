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中職／徐若熙對兄弟狂飆11K 王建民笑說正在開車
味全龍隊20歲超級新人徐若熙最近爆紅，出賽3場合計12.1局，只被揮出8支安打、失1分（自責分），狂飆26次三振，前大聯盟投手、中信兄弟隊二軍投手教練王建民說：「他是很難得的投手。」
徐若熙目前防禦率0.73在全聯盟躍居第二，只落後統一獅隊洋投布雷克的0.64，奪三振更是領先排名第二的鄭凱文11次，每次出賽都引發話題。
王建民今天被問到，徐若熙未來是否有旅外實力，他說：「徐若熙是不錯的選手，就看經紀公司、球團怎麼跟國外談。」
王建民表示，從徐若熙最近幾場比賽的表現看來，他是很有潛力的選手，自己有稍微看一看他的比賽內容。
徐若熙17日生涯初登板對決兄弟，先發3.2局只被揮出3支安打、無失分，11個出局數都用三振拿到，寫下中職空前紀錄， 王建民笑說：「開車在路上，沒看到轉播。」
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