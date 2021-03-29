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MLB／華視轉播大聯盟 蔡其昌站台邀約「還沒買我們轉播權」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
華視投入美國職棒大聯盟轉播。記者陳宛晶／攝影
華視投入美國職棒大聯盟轉播。記者陳宛晶／攝影

華視今年投入美國職棒大聯盟轉播，今天舉辦記者會，中華職棒聯盟會長蔡其昌也出席站台，致詞時金句連發，還當場邀請華視加入轉播中職，「要播就播整套」。

2021年大聯盟球季將在4月2日開打，而今年在FOX撤離台灣後，由華視、緯來體育台、MOD愛爾達體育台投入大聯盟轉播。

華視今天舉辦記者會，也揭曉主播、球評名單，宣布找來球迷熟悉的錢定遠、陳亞理擔任主播，耿伯軒、王雲慶及陳子軒當球評，每周六、日各播1場，季後賽場場轉播。

蔡其昌今天也現身站台，他幽默表示，「我的角色滿尷尬的，因為我是希望大家認真看中職，但我們今年的口號就是『United For Baseball』。」他感謝華視擔任救火隊，加入轉播大聯盟，不讓球迷的期待落空。

蔡其昌也當場邀約華視加入轉播中職，「華視還沒有買我們的無線台轉播權，要播就播整套，從早看到晚。」

華視的首場轉播賽事，將是4月3日教士與響尾蛇之戰，4月4日轉播道奇、洛磯隊之戰；目前旅美台將只有張育成在印地安人隊開季26日名單，華視表示，如果確定張育成先發的話，會優先轉播印地安人的比賽。

大聯盟 中職 張育成

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