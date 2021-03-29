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日職／力拚重返一軍！下周二軍登板 陳偉殷：感覺找回來了

聯合新聞網 / 綜合報導
陳偉殷本季從二軍出發。 圖擷自阪神虎臉書粉專
陳偉殷本季從二軍出發。 圖擷自阪神虎臉書粉專

台灣旅日左投陳偉殷本季轉戰阪神虎，但由於春訓狀況不佳被從先發輪值中拔除，從二軍出發的他表示自己漸入佳境，「自己的感覺有找回來了。」

陳偉殷在熱身賽表現不盡理想，出賽2場主投4局被敲8支安打失4分，防禦率高達9.00，被送至二軍調整後，沒想到狀態每況愈下，前役先發5.2局被敲11支安打狂丟8分，是被拔除先發席次的導火線。

阪神虎休賽季以2年200萬美元合約延攬陳偉殷，而目前他的表現還未達教練團預期，目的是在開季後儘早重返一軍的他近日於牛棚練投時表示，雖然有很多地方還需要調整，但有逐漸變好的趨勢，自己的感覺有找回來了。

據日媒《運動日刊》報導，陳偉殷表定將於下周一於二軍先發登板，力拚重返一軍。

陳偉殷 阪神虎

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