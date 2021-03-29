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中職／徐若熙3場先發26K寫紀錄 養父鐵神獸等級數據仍難破

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍隊投手徐若熙28日先發繳出10K，3戰已有26K 。 記者余承翰／攝影
味全龍隊投手徐若熙28日先發繳出10K，3戰已有26K 。 記者余承翰／攝影

味全龍少年強投徐若熙昨（28）日再繳出4.2局10K的優秀數據，突破前味全洋投賈西（凱撒）23年前的紀錄，但3戰26K與兄弟名將養父鐵創下的3戰35K仍有段差距。

徐若熙在三場先發中，展現出自己的天賦已經遠遠超出了這個聯盟，除了一鳴驚人的初登板3.2局11K外，累計3場先發多達26次三振，創下了許多聯盟新紀錄。

中華職棒過去單場不滿5局無失分，且飆出雙位數三振的投手僅有1人，那就是前味全洋投賈西（2004年加盟統一後更名為凱撒）於1998年4月5日創下，當時他對中信後援4局無失分，只被敲1支安打投出10次三振，而徐若熙在生涯前3場先發就刷新此紀錄2次。

不過要挑戰前三場先發最多三振數的聯盟紀錄，徐若熙和標桿仍有一段差距。2001年兄弟名將養父鐵在前三場先發送出35次三振，其中首戰就完投9局送出16K、次役再投9局11K，第三場更是完投11局送出8次三振，合計三場先發主投29局狂飆35K，說是中職的「上古神獸」也不為過。不過此數據在投手分工詳細的現在，幾乎是沒有機會可以觸及的紀錄。

味全龍 徐若熙

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