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日職／預約冠軍？阪神客場開季三連勝 暌違兩年戰績獨霸央聯

聯合新聞網 / 綜合報導
阪神於28日的比賽擊敗養樂多隊，拿下開季三連勝，戰績獨居央聯第一。圖為阪神開幕戰投手藤浪晉太郎。 擷圖自阪神虎官方推特
阪神於28日的比賽擊敗養樂多隊，拿下開季三連勝，戰績獨居央聯第一。圖為阪神開幕戰投手藤浪晉太郎。 擷圖自阪神虎官方推特

日本職棒於3月26日正式開打。上一季不敵讀賣巨人，與優勝失之交臂的阪神虎隊決心捲土重來，在季末補強了陳偉殷等好手。而今年開季果然打出三連勝的佳績，有機會挑戰央聯近年開季連勝，就能夠拿下總冠軍的紀錄。

根據日本媒體「體育日本」報導，日職阪神虎28日客場對上養樂多的比賽中，即使備受矚目的新人佐藤輝明沒有表現，仍靠著隊上兩門洋砲Jefry Marte與Jerry Sands同場開轟補足火力，以8比2贏得比賽。由於另一地的巨人與橫濱之戰打成平手，於是這場勝利讓阪神虎拿下開季三連勝，戰績獨居央聯第一。

報導指出，上一次阪神戰績獨居首位，以經是729天前，2019年3月30日的事了。而隊史前次的開幕戰三連勝，則得追溯到2015年，客場還能三連勝則是2004年的事，至今相差已有17年之久。而日職進入兩聯盟時代以來，阪神最長的開幕連勝紀錄，則是2002年的開幕七連勝。

日本媒體「日刊體育」指出，以最近三年的央聯來看，2018年的廣島鯉魚和2020年的讀賣巨人都曾打出過開季三連勝的佳績，而這兩隊最後都順利拿下聯盟冠軍。本季來勢洶洶的阪神，有望挑戰聯盟冠軍，延續這項紀錄。

阪神虎 讀賣巨人 養樂多 佐藤輝明 陳偉殷

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