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中職／徐若熙連3先發不滿5局被換 黃平洋：勝投才能給他自信

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍投手徐若熙的「使用規則」，引起廣大討論。 記者余承翰／攝影
味全龍投手徐若熙的「使用規則」，引起廣大討論。 記者余承翰／攝影

昨（29）日味全龍少年強投徐若熙再展王牌身手，投出4.2局10K，且沒有掉任何分數，3場先發合計26K創下本土投手新紀錄。對於他3戰都未達先發投手勝投資格的5局，味全龍前輩黃平洋感嘆：「球隊應該讓他有勝投機會，才能賦予他自信。」

黃平洋除了是昨日賽評，更是味全龍前朝時代的大前輩，看到年輕小將徐若熙屢屢拿出好表現卻無緣勝投，不禁為他未來的「薪情」擔憂道：「教練比較兩難啦，又要顧他的成績又要顧他的身體，一個先發投手上來至少要讓他有機會拿到勝投，順利的話本來會有3場勝投。畢竟年底談薪，數字要出來，三振多不會加薪啦，勝場多才會加薪。」

黃平洋表示，徐若熙就像一部新車，一開始發現它有些小毛病，處理好就還好，不用擔心會有更嚴重的狀況發生。並提到大聯盟塞揚投手即使勝投數不多，但至少也會有足夠續航力投到5局，「保護是很好，但要為他多想一下，至少給他一點自信和鼓勵，他有適當的防禦率，讓他超過5局是很正常的」，並直言：「與其這樣叫他當後援就好了！」

昨役葉君璋在徐若熙5局取得2個出局數時上場換投，只差一個出局數就能取得勝投資格，雖然可惜，但他也提到徐若熙的狀態並不是100%，「控球沒有那麼隨心所欲，還是一直試著拉回來，但結果還是投得很好，可以70顆、投到4.2局，我覺得還不錯、變成熟了。」並坦言其實目標是投完5局用75球，但因為先前觸身球的關係，決定在他用三振取得當局第二個出局數時見好就收。葉總也有點為難地表示：「其實要讓他續投很容易，換投才是困難的決定。」

黃平洋並非不認同味全總教練葉君璋的調度，他表示：「我不否認這種用法，但我覺得很可惜啦，他（徐若熙）投到比賽中後段能不能這麼順利我們都不知道？年底談薪勝場也是很重要的依據，不過如果球隊能認同他，那我覺得無可厚非啦。」

差一點就能投完5局，徐若熙表示自己其實因為投1休4的緣故導致身體有點疲勞，並尊重教練團的意思，「除了控球，變速球的狀況也沒有很好，大多用直球和打者對決，第5局被換下沒有想太多，就照著教練團的安排走。」

味全龍 徐若熙 葉君璋 黃平洋

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