中職／為何不承認投手變強？ 換球後「熙」望你懂

不知道有沒有球迷有同樣看法，那就是今年中華職棒比賽變好看了，少了全壘打滿天飛的打擊大戰，更多投手壓制的場面，野手頻上演美技守備，這都要拜比賽用球係數調降之賜，球不彈，讓比賽更具可看性，投打數據更合理。

去年上半季中職比賽用球係數高達0.574，全聯盟防禦率5.75，其中洋投防禦率5.30，本土投手防禦率6.06，打了120場出現327轟，平均每場比賽出現2.73轟，全聯盟打擊率0.308、長打率0.489，場均得分12.8分。

有球界人士認為，比賽用球彈不彈並不會影響全壘打和投打數據太多，即使有影響，那也只是些微差距，然而數據真的會說話，彈力球和不彈球不但會徹底改變比賽型態，而且會讓許多選手的投打數據失真，讓「水槍」誤以為自己是「重砲」，讓「強投」誤解自己是「軟投」。

像悍將左投陳仕朋這樣的年輕好手，在去年球季雖然失分偏高，但其實仍是非常優異的投手，今年球季的數據應該會越來越好看。 聯合報系資料照片

以今年為例好了，比賽用球恢復係數降至0.555，球的縫線高度多了0.05公分，這兩個因素都會影響擊球飛行距離，與國際接軌，也與日本職棒和韓國職棒比賽用球規格相近，各項數據才客觀並具參考價值。

至昨賽後為止，本季打了24場，全聯盟防禦率3.72，其中洋投防禦率僅2.33，土投防禦率也降到4.56，24戰出現28轟，平均每場比賽出現1.17轟，全壘打產量呈雪崩式下滑，全聯盟打擊率0.261、長打率0.374，場均得分8.6分。

所以說球彈不彈會不會有影響？當然會，而且影響劇烈，別忘了，這還只是將係數調降至0.555，如果降至合格範圍數值的極端，也就是0.540，全壘打又更難轟，投手會「更強」，這也可說明，過去中職將用球係數合格範圍訂在0.540至0.580是多麼不合理的事，現在的標準0.540至0.560才是合理的。

從結果來看，比賽用球的恢復係數對比賽的內容影響是非常的大。 聯合報系資料照片

2015年起中職開始用彈力球，2016年用球係數高達0.576，單季出現3名「四割男」寫下世界紀錄，弔詭的是，這麼瘋狂的數據，竟然沒有大聯盟球隊來挖角，只是被外界當作趣聞來看。

過去幾年中職超狂打擊聯盟名聞遐邇，也開始出現質疑這些打擊數據「不純」的聲浪，球員聽在耳裡當然不是滋味，林智勝就說：「為何不承認打者變強？」王柏融也說：「為何不認同打者進步？」如今投手防禦率大幅下修，打者開轟難上加難，是不是該有人跳出來喊說：「為何不承認投手變強？」

彈力球亂象叢生，常出現打者揮擊僅切到球棒，球就飛出牆外形成全壘打，或是擊出內野滾地球，球強勁到內野手根本來不及反應，連守備的機會都沒有。前桃猿洋投泰霸形容：「我在世界多國職棒打滾，從沒看過像中職這樣，球飛的像子彈一樣快。」

前桃猿隊洋投泰霸有過美職和韓職經歷，竟被中職2016年恐怖打擊景象給嚇到。 聯合報系資料照片

彈力球亂象還包括球員談薪，打者普遍加薪，一線打者繳出超華麗數據，拿到月薪50萬元以上的待遇非難事，也有投手防禦率破7還獲得大幅加薪，防禦率破5加薪者也大有人在，也讓各隊團隊薪資逐年飆漲。

彈力球讓職棒球員更重視打擊，忽略守備、跑壘、短打、戰術執行的重要性，造成比賽可看性大幅降低，並不會因為全壘打滿天飛就覺得好看，也可能造成基層小球員只想練打擊，優秀人才比較不願意練投手的潛在危機。

今年換成「正常球」後，本土投手紛紛冒出頭，也讓味全龍20歲年少強投徐若熙，能在對投手相對友善的環境出賽中成長，成就「熙」有王牌；如果還在用彈力球，他恐怕沒有太多好日子可過了，以他第2度登板先發對樂天桃猿之戰來看，如果還在用彈力球，第4局面對林泓育、郭嚴文，被掃出的兩支中外野深遠飛球，很可能形成長打甚至全壘打，比賽結果將全面改寫。

中華職棒若是今年還沒有換球，味全龍先發投手徐若熙會不會被全壘打敲暈而失去信心？讓人慶幸的是這位閃耀的新星沒有因此被埋沒了。 聯合報系資料照片

徐若熙、古林睿煬、曾峻岳、王奕凱、王志煊等年少強投竄出，確實讓球迷驚豔，也讓大家看到中職迥異於過去幾年的比賽型態，投手戰並不會不好看，美技守備、小球戰術有時候比全壘打大戰更具可看性，這也會讓基層棒球更重視投、守、跑、短打的訓練，優秀人才更願意當投手。

中職決定降低用球係數，縫線高度提高，與國際接軌，這是非常令人激賞且認同的決定，這個決定影響層面廣且深，希望未來不要再輕易更動用球係數和規格。