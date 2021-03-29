日職／火腿全本土開季 不怕少洋砲 、就怕沒洋投

日本職棒聯盟（NPB）在25日公布各隊的開季名單，阪神虎隊4名外籍洋將最多，只有日本火腿、橫濱DeNA兩隊以全本土陣容迎戰開季。不過兩隊狀況不同，橫濱陣中包含支配下、育成合計有10名洋將，但因為疫情影響而無法取得簽證入境，「被迫」以全本土出發，日本火腿隊則是選擇放棄了陣中唯一的外籍選手王柏融。

王柏融去年打擊仍然不見起色，加入日本火腿第3年本來就岌岌可危，卻在官辦熱身賽17打數中只擊出2支安打，無法贏得教練團信任而在一軍名單中消失，是王柏融旅日3年來首度開季二軍。然而，對日本火腿隊來說，現在的隊型以及戰力，沒有「洋砲」王柏融甚至羅德里奎茲（Ronny Rodríguez）影響或許不大，但少掉幾名「洋投」才是最傷的地方。

王柏融在春訓的表現實在太差，即使暫時沒有其他洋砲與他競爭，他也沒能在火腿一軍留下。 聯合報系資料照片

日本火腿隊去年儘管陣中的兩名外籍打者王柏融、畢亞努耶瓦（Christian Villanueva）都不濟事，不過團隊打擊率0.249居洋聯第二，得分493分居第三，表現不差，只是全壘打總數89支墊底，這是缺少洋砲影響最明顯的地方。其餘部分並沒有遜色太多，主要在於近藤健介、西川遙輝兩名「纏功十足」的打者，中田翔近年復活成功、加上25歲的內野手渡邊諒逐漸成長。去年日本火腿的團隊上壘率0.330居第二，僅次於樂天，甚至比優勝隊伍軟銀更高，但長打率0.364倒數第二（羅德墊底），只能說因為缺乏長打能力，破壞力不足難以讓對手造成「威脅」，這是缺乏真正洋砲的最大影響。

今年球季日本火腿打線最大的新戰力是補進2015年12強棒球賽多明尼加國手羅德里奎茲（Ronny Rodríguez），希望他能增強攻擊火力並固守二游防線，不過自從雷雅德（Brandon Laird）離開之後，這幾年洋砲戰力不佳因此還是充滿變數。但是仍然有幾項利多可以期待，首先是20歲的內野手野村佑希，去年就展現長打才華，一軍21場就擊出3支全壘打，包括7月2日打出一記再見全壘打，卻相當可惜因為受傷而報銷。他在熱身賽擊出3支全壘打，高居全隊第一，長打率高達7成以上，打擊率也有0.379，將會固定擔任第六棒、三壘手。另外西川遙輝挑戰大聯盟失利也意外成為火腿隊的「重大補強」，因為只要有他打開路先鋒，火腿隊的攻擊隊型就不會差太多。

年僅20歲的內野手野村佑希長打威力十足，被看好是未來火腿隊的中心打者接班人。 擷圖自日本火腿官方推特

比起洋砲，開季後少了洋投的陣容更加令人擔心。去年日本火腿隊團隊防禦率4.02居洋聯第4，開季後包括新加盟的左投厄林（Robbie Erlin）、費爾哈根（Drew VerHagen），以及先發救援兼任的羅德里奎茲（Bryan Rodriguez），投手戰力削弱不少。尤其日本火腿隊去年沒有10勝級的投手，先發戰力原本就是課題，如今去年3名8勝的投手當中，少掉已經轉往MLB發展的有原航平（8勝9敗、防禦率3.46）、費爾哈根（8勝6敗、防禦率3.22），只剩下開幕戰先發上澤直之（8勝6敗、防禦率3.06）一人撐場，在這樣的情況下新人能夠頂住戰局嗎？

火腿隊在2017年的清宮幸太郎之後，近三年的選秀第一指名都是投手：吉田輝星（2018第一指名）、河野竜生（2019第一指名）、伊藤大海（2020第一指名），原本就有系統性在做投手布局與培養，不過畢竟都還年輕，缺乏實績，在洋投報到之前負擔將會相當重，要指望去年只有1勝、防禦率5.11的金子弋大或是轉隊加盟的池田隆英也無法抱過高的期望，想要達成相隔3年再度重返A級的目標，開季之後就立刻面臨難關重重的考驗。