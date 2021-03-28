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中職／廖任磊、廖乙忠一起輸 史上首對同日吞敗兄弟檔

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
廖任磊。 擷圖自味全龍隊臉書粉絲團
廖任磊。 擷圖自味全龍隊臉書粉絲團

中職開打32年，今天首次出現同日吞敗的兄弟檔，味全龍隊廖任磊、中信兄弟隊廖乙忠寫下這項罕見紀錄。

廖任磊今天在天母球場對富邦悍將之戰，8局上登板後援，只投0.1局被揮出4支安打、失3分，吞下生涯首敗，最大傷害是遭王正棠轟出3分砲，龍隊最後2：5輸球。

「廖任磊的最大敵人還是自己。」龍隊總教練葉君璋說，他的想法太多，對自己不是很有信心的樣子。

廖乙忠在台中洲際球場對決樂天桃猿隊，本季首次登板先發，開賽連續解決8名打者，3局上兩出局後對詹智堯投出觸身球，才讓猿隊首名打者上壘，投完前3局未失分。

不料到了4局上，廖乙忠突然出現一堆狀況，這半局被打了5支安打，包括林承飛兩分砲，讓猿隊一口氣攻下5分，失去原本領先地位，兄弟終場3：6落敗。

廖乙忠投5局失6分全是自責分，吞下本季首敗，兄弟中斷對戰猿隊跨季5連勝。

中職1990年開打後，一共出現36對兄弟檔，投手只有5對，分別是吳俊華和吳俊良、徐余偉和張賢智、王玉麒和王豐鑫、王躍霖和王維中、廖任磊和廖乙忠。

廖乙忠 廖任磊 中職

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