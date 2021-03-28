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中職／徐若熙防禦率0.73本土最低 26K更是遙遙領先

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍先發投手徐若熙。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手徐若熙。記者余承翰／攝影

中職一軍今天兩場比賽結束後，防禦率排行榜更新，味全龍隊20歲超級新人徐若熙重新入榜，以0.73躍居全聯盟第二，只落後統一獅隊洋投布雷克的0.64。

徐若熙今天對決富邦悍將隊前，投球局數只有7.2局，不符合防禦率上榜標準，生涯第三次登板再投4.2局後，再度擠進榜內，而且立刻成為防禦率最低的本土投手。

本土投手原來防禦率最佳數字是中信兄弟隊鄭凱文，昨天以3.68排名第八，今天不但遭徐若熙超前，也被樂天桃猿隊張喜凱超越，目前排名降為第九。

徐若熙出賽3場合計12.1局，只被揮出8支安打、失1分（自責分），不但是唯一防禦率低於1的本土投手，奪三振26次也穩居榜首，領先排名第二的鄭凱文多達11次。

張喜凱今天對中信兄弟隊先發4.1局，被揮出4支安打，失兩分（都是自責分）無關勝敗，防禦率1.80是猿隊投手最佳數字，全聯盟排名第四。

今天天母、台中兩場比賽打完後，防禦率排行榜共有14人上榜，其中5名本土投手，悍將隊陳仕朋5.06、猿隊王溢正9分別排名11、14。

徐若熙 中信兄弟 張喜凱

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