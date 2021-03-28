中職／「徐若熙還是強」 洪總贏球仍讚拿他沒辦法

富邦悍將隊今天以5：2擊敗味全龍隊，避免3連戰被橫掃，前5局受制於「怪物新人」徐若熙的好投，總教練洪一中也折服，「一開始遇到那個徐若熙，他還是強啊！一點辦法都沒有。」

徐若熙先發4.2局、無失分，送出10次三振，累積三振的速度持續改寫中職紀錄，悍將隊前5局攻勢一籌莫展，直到第6局才由高國麟敲出追平兩分砲，王正棠第8局揮出致勝三分砲。

洪一中指出，「他的球速快，如果變化球可以再準，實際上是不好對付，但職業打者你也不能因為他球速快就沒辦法，你要去研究。」他也讚徐若熙確實強，拿他一點辦法都沒有。

悍將隊在徐若熙退場後扭動勝利之鑰，洪總也說：「他們換下來後，我們就有把握住機會，王正棠在僵持時打那支全壘打，整個局勢就不一樣了。」

悍將隊洋投邦威先發投6局，只在第2局因不穩而掉分，先保送赫雷拉、陳品捷敲出安打，再對吳東融投出觸身球形成滿壘，朱祥麟先敲安、送回1分，邦威暴投再送分，但他隨後連續解決14人次，繳出6局、失2分優質先發，只被敲出2安打、送出7K。

洪一中表示，「邦威今天還不錯、投了6局，上一次是4局多就快要90球，今天就是丟分那局控球比較不穩，不然都還好。」