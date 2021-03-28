快訊

釀蘇伊士運河大塞船 彭博：長賜號擱淺前大超速

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／對最警戒的林益全賞2K 徐若熙演完三振秀有點累

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手徐若熙。記者余承翰／攝影
味全龍隊投手徐若熙。記者余承翰／攝影

味全龍隊新人投手徐若熙的「三振秀」第3集，今天找富邦悍將隊當配角，先發投4.2局、無失分，送出10次三振，投1休4出賽的他，賽後坦言有疲勞感。

龍隊總教練葉君璋賽後點出，徐若熙此役其實狀況不在100％，但他在不順的情況下持續調整，最終仍繳出好投。

徐若熙也覺得投球狀況不算好，「疲勞吧！因為是投1休4，身體上還是有些疲勞，投起來比較不順，把節奏放得比較慢一點調整。」此役的對決球路以直球居多，「變速球今天的狀況比較不好。」

差1個出局數無緣挑戰勝投，徐若熙說沒想太多，「當時看到70球，也覺得應該差不多要下去了，有一點累。」

今天遭遇悍將隊，陣中最令他畏懼的打者，徐若熙點名林益全，「比較害怕益全打擊，剛進來就覺得他打擊好，把握性也比較好，所以會投得比較閃一點，想控在邊邊角角，球數就會比較落後一點。」面對林益全賞出2K，徐若熙說：「是結果論啦！」

他的下一戰預計將在休息5天後，周六登板面對統一獅隊，球數限制約為75球，徐若熙自信說：「我吃得下去，不會說有負擔什麼的。」

徐若熙 林益全 富邦悍將

延伸閱讀

中職／續投簡單、換下來才難 葉總換不換徐若熙有猶豫

中職／徐若熙退場就反撲 王正棠3分砲助悍將躲橫掃

中職／天母相隔2192天再現10K投手 徐若熙K出神巧合

中職／K暈宇宙邦 徐若熙4.2局狂飆10K又破紀錄

相關新聞

中職／續投簡單、換下來才難 葉總換不換徐若熙有猶豫

味全龍隊今天以2：5不敵富邦悍將隊，但「怪物新人」徐若熙又繳出一場好投，總教練葉君璋點出他在狀況不佳下持續調整，點評「變...

中職／K暈宇宙邦 徐若熙4.2局狂飆10K又破紀錄

味全龍隊「怪物新人」徐若熙K遍各隊，今天輪到富邦悍將隊成為紀錄之下的配角。徐若熙的第3場先發，投1休4面對悍將隊，尋求幫...

中職／徐若熙退場就反撲 王正棠3分砲助悍將躲橫掃

味全龍隊「怪物新人」徐若熙持續用三振寫紀錄，今天先發4.2局、無失分，送出10次三振，富邦悍將隊的攻勢在他退場後才啟動，...

中職／天母相隔2192天再現10K投手 徐若熙K出神巧合

味全龍隊「怪物新人」徐若熙首度在天母主場出賽，先發4.2局狂飆10次三振，成為史上第7人、8人次在天母球場單場10K以上...

中職／廖乙忠1局爆送掉江山 王志煊投16球生涯首勝

中信兄弟隊投手廖乙忠本季初先發，前3局投球幾近完美，4局上突然發生狀況，單局被樂天桃猿隊攻下5分，兄弟讓出領先局面，終場...

中職／二軍連續8局未失分 胡智為防禦率降到0.93

中職二軍賽事今天移師嘉義縣球場進行，味全龍隊投手胡智為本季第三次出賽，對樂天桃猿隊先發5局，只被揮出兩支安打，飆出5次三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。