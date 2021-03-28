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中職／對最警戒的林益全賞2K 徐若熙演完三振秀有點累
味全龍隊新人投手徐若熙的「三振秀」第3集，今天找富邦悍將隊當配角，先發投4.2局、無失分，送出10次三振，投1休4出賽的他，賽後坦言有疲勞感。
龍隊總教練葉君璋賽後點出，徐若熙此役其實狀況不在100％，但他在不順的情況下持續調整，最終仍繳出好投。
徐若熙也覺得投球狀況不算好，「疲勞吧！因為是投1休4，身體上還是有些疲勞，投起來比較不順，把節奏放得比較慢一點調整。」此役的對決球路以直球居多，「變速球今天的狀況比較不好。」
差1個出局數無緣挑戰勝投，徐若熙說沒想太多，「當時看到70球，也覺得應該差不多要下去了，有一點累。」
今天遭遇悍將隊，陣中最令他畏懼的打者，徐若熙點名林益全，「比較害怕益全打擊，剛進來就覺得他打擊好，把握性也比較好，所以會投得比較閃一點，想控在邊邊角角，球數就會比較落後一點。」面對林益全賞出2K，徐若熙說：「是結果論啦！」
他的下一戰預計將在休息5天後，周六登板面對統一獅隊，球數限制約為75球，徐若熙自信說：「我吃得下去，不會說有負擔什麼的。」
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